金钟美银中心单位2533万易手 永伦集团沽货 平均每呎16556元

近期，永伦集团接连大手沽售金钟美国银行中心单位，包括顶楼全层的集团总部，踏入新一年，该集团首项沽售的为该厦10楼一个单位，作价2533万，平均呎价16556元，持货8年亏损约51%。

金钟美国银行中心1007室，建筑面积约1530方呎，以2533万易手，平均呎约16556元，永伦于2017年3月以5200万「买公司」购入上址，持货8年帐面损失2667万，物业贬值约51%。有代理指，上述单位望山景，以交吉易手，料买家为用家。

永伦集团接连大手沽售金钟美国银行中心单位，包括该厦36楼及37楼顶楼全层集团总部，其中，37楼全层，建筑面积约10500方呎，另有两个露天平台，以及4楼4044及4045号车位两个单位，以易手价约1.98亿计算，平均每呎18857元（不计平台及车位），物业交吉交易，永伦集团于2009年10月以8880万购入该全层，平均呎价8457元，持货16年帐面获利逾1.092亿，物业升值约1.23倍。

永伦去年11月亦沽售美国银行中心36楼全层，属于凤凰楼层，建筑面积约13880方呎，连同4楼4083、4086及4094号三车位，注册登记价为2.47064亿，平均每呎17800元，同样交吉交易，该集团于2006年11月以1.735亿购入该全层，当时呎价1.25万，持货19年帐面获利7356万，物业升值42%。

去年沽25项物业涉30亿

业内人士表示，上述37楼特色户，拥有露天空空间，成交呎价较凤凰楼层36楼高，属合理水平，该层特色户能够吸引一些喜欢大自然的用家。

永伦集团早前亦以2730.6万沽中环美国银行中心高层单位，买家则为电讯盈科前副主席袁天凡夫妇，该单位为35楼03室，面积1517方呎，以2730.6万连医生租约沽，呎价约1.8万。

该集团去年共沽约25项物业、涉资近30亿，单计2025年2月，先后出售一幢酒店、两个巨舖，包括青衣永伦800酒店（7.65亿元）、屯门仁政街慎成大厦逾1.74万方呎商舖（1.18亿元）、北角书局街28号国宾大厦约1.62万方呎商舖（1.07亿），合共9.9亿元，市场瞩目。

