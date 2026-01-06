九龙湾富临5187万易手 宗教团体承接三单位

九龙湾甲厦富临中心A座三个单位，连一个车位，由宗教团体承接，涉资合共5187.9万，平均呎价11155元及12560元。

上址为伟业街38号富临中心A座3楼D室，建筑面积约1533方呎，以1710万易手，平均呎价11155元，还有，E及F室建筑面积各约1458方呎及1311方呎，合共2769方呎，连同B1层21号车位，以3477.9万易手，平均呎价12560元（未计车位），由戒定慧讲堂有限公司（The International Buddhist Society（Hong Kong）Ltd）承接，戒定慧讲堂现址为牛头角大业街31号协发工商大厦8楼。

平均呎价1.1万至逾1.2万

根据戒定慧讲堂网站显示，香港戒定慧讲堂是由加拿大温哥华国际佛教观音寺住持上观下成法师，于2009年创立，为香港注册慈善机构，讲堂以弘法利生及慈善、放生、扶贫、助学、净化人心、自利利他为宗旨。

近期有不少宗教团体购入工商物业，上年11月，观塘鸿图道32号德华中心（前称泓傲）中层4个单位，面积约3330方呎，以1980万易手，呎价约5950元，登记买家为香港中华观音山佛教会有限公司。同月，华安联合会亦斥约1187.96万购入柴湾常安街77号商厦物业发达中心的中高层A及B室，共3494方呎，呎价3400元。