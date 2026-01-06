租客品牌趋大众化 舖位空置率跌至6.6%

根据戴德梁行研究部指，去年第四季，核心区整体一线街舖平均空置率进一步回落至6.6%，六年来低位，季内以中环表现最亮眼，该区空置率由上季10%，明显回落至4.3%水平，季内尖沙咀空置率微跌至8.3%，铜锣湾大致持平在7.9%，旺角则微升至6.1%。

业主务实微调租金

中环和旺角空置率较低，加上两区内消费力相对坚韧，租金较硬净，按年分别持平和微跌1.1%。铜锣湾和尖沙咀品牌趋向大众化，业主态度亦务实，租金分别按年下调7.3%和8%。

至于餐饮舖租方面，部分餐饮舖位待租数量仍然不少，租金表现难免受压，旺角、中环和铜锣湾2025年累跌0.3%至3.6%；尖区因个别海景餐饮舖录租赁，未见明显跌幅；业主普遍愿意保留原有装修设备，助新租客降低开业成本。

料上半年整体租金升2%

自去年5月起，零售市场逐步走出低谷，截至去年11月，香港零售额达到337亿，按年升6.5%，连续第7个月增长，但略低于市场预期，主要受惠于本地消费和旅客增加。

萧亮辉表示，预期2026上半年整体租金有望温和上升2%至3%，去年12月下旬起，「粤车南下」计划获批广东私家车可经港珠澳大桥入境香港市区，相信会吸引内地高消费旅客群来港。