科创公司连环入驻核心区地舖 聚焦尖沙咀铜锣湾 月租12万至40万

核心区舖位租客趋向多元化，铜锣湾百德新街「珠宝地段」一个地舖近期以每月34万租出，租客为售卖智能相机的科创公司insta360，该舖两旁分别为周大福珠宝及老凤祥银楼，都是奢侈品行业，事实上，科创公司连环进驻核心区地舖，聚焦尖沙咀及铜锣湾，月租12万至40万，平均呎租72元至高达425元。

「珠宝地段」插旗呎租425元

继2024年航拍无人机「大疆创新」进驻罗素街，同样来自深圳的智能相机insta360，近期亦承租铜锣湾百德新街翡翠明珠广场地下32-1号舖，建筑面积约800方呎，月租34万，呎租高达425元，此舖位前身为周大福珠宝，承租单边超级巨舖，近期腾出小部分面积交还业主，「珠宝地段」亦随即由科创公司插旗。

大疆创新承租罗素街59至61号丽园大厦地下B5号舖， 月租约40万，平均呎租279元。

insta360「租舖轨迹」与大疆创新相似，率先落位尖沙咀栢丽购物大道，继而在铜锣湾一线地段觅得据点。

insta360承租铜锣湾翡翠明珠广场地下32-1号舖，月租34万，呎租425元。

文沂资本房地产管理董事钟浩文评论，尖沙咀栢丽购物大道低密度，树影婆娑，适合科创公司进驻，科创钟情想像力及空间，这里为科创提供了条件，而高端科技租客的进驻，既「填充」了吉舖，亦为该地段带来新希望。

他又说，栢丽购物大道复式舖平租，地方大，地舖销售，楼上作体验式消费，insta360选址接近大疆，两间皆专攻AI拍摄市场，有协同效应。相比栢丽大道，铜锣湾一线区租金昂贵，惟科创不惜一掷千金，争取曝光率高的据点。相比大疆罗素街舖位，insta360承租的百德新街该地段，更为接近港铁站，位置不比罗素街逊色。

栢丽大道舖月租20万

「大疆创新」伙拍相机技术领导者哈苏，2023年8月承租栢丽购物大道G19及G20号舖相连舖，约2760方呎，月租20万，呎租72元，「insta360」则于2024年9月进驻栢丽购物大道地下G4舖连1楼，面积较细，约1318方呎，月租约12万，平均呎租91元。

栢丽购物大道G19及G20号舖相连舖，约2760方呎，由大疆伙拍相机技术领导者哈苏承租，月租20万。

insta360成立于2015年，相机拥有创新360°全景拍摄能力，可捕捉环绕视角，拍摄后可自由选择角度及重新构图，使用AI自动生成影片，满足创作者需求。

大疆创新历史更加悠久，2006年成立，总部设于深圳，目前据点遍及全球，包括美国、德国、荷兰、日本及澳洲等地，属全球无人机及航拍产品的一哥。市场更有此说法，大疆无人机在美国市占率逾50%，由于找不到性价比接近的产品，中美贸易战中未迅速被禁。

两间公司皆选址铜锣湾核心区，2024年10月，大疆创新承租罗素街59至61号丽园大厦地下B5号舖，建筑面积1433方呎， 月租约40万，平均呎租279元。