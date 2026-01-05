Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖东经典「死场」再录蚀让 首都广场5㓥舖银主盘170万沽 原业主12年蚀逾93%

尖沙咀著名「㓥场」首都广场于新一年录得大幅蚀让个案，商场一楼5个原由同一业主持有的迷你舖，早前沦为银主盘，新近合共以170万元售出，较12年前2,512.8万元的购入价大贬逾93%。

土地注册处资料显示，上述成交舖位为尖沙咀首都广场F118至F119舖，以及F219、F220、F221舖，五个舖位的建筑面积合共约452方呎。其中F118及F119两舖以84万元售出，F219至F221三舖则合共作价86万元，5个舖总售价约170万元。新买家为一名马姓人士，平均成交呎价约3,761元。

原业主2512万买入5舖 遭银主收回

该舖原业主为于2013年8月至9月期间购入上述5个舖位，F118及F119两舖作价1,195万元，F219至F221三舖则作价1,317.8万元，即5舖合共斥资2,512.8万元。至2025年12月初，银主将该批舖位收回并放售，成交价较12年前购入价大跌2,342.8万元，跌幅约93.2%。

「㓥场大王」尹柏权拆售

首都广场由「㓥场大王」尹柏权自2013年起拆售，过去多年屡录蚀让成交，其中商场2楼单号舖，建筑面积约74方呎，位置接近扶手电梯，2024年4月仅10万元沽出，成交呎价约1,351元，原业主于2013年以约395.9万元买入，持货约11年，帐蚀约385.9万元，物业价值几乎全数蒸发。

另外，该商场2楼双号舖，面积约120方呎，2020年以约24.5万元沽出，原业主于2013年以约378万元买入，蚀幅达93.5%。

位于尖沙咀漆咸道南的首都广场，本应享尽人流优势，而商场业主亦积极为项目作推广，冀吸引人流及租客，惟商场亦门可罗雀。现时商场总共约有705间舖位，商舖面积约56至268方呎。

相关文章：尖沙咀首都广场㓥舖8万沽 11年劲蚀97% 3大不足拖累成交价创新低

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

