太古广场二座逾4万呎租出 证券行升级搬迁进驻

楼市动向
更新时间：11:16 2026-01-05 HKT
发布时间：11:16 2026-01-05 HKT

近期核心区甲厦租赁转趋活跃，金钟指标甲厦太古广场第2座中高层两全层，面积约42286方呎，最新刚由活跃市场的中资证券行承租，属扩大规模兼「升级搬迁」。

上述太古广场第2座20及21楼全层，每层面积约21146方呎，合共约42286方呎，刚由证券行承租。市场消息透露，新租客为一间积极拓展香港市场的中资证券公司，承租该厦的面积较旧址规模大，同时大厦质素及格调更高，属于扩大规模兼升级搬迁。

太古：不回应市场消息

亦有市场消息指，租客为现时承租区内统一中心的富途证券，本报联络富途证券，惟直至截稿时未获回复，故未知是否由该行承租。

本报亦就上述租赁，向太古地产查询，发言人表示对市场消息没有回应。

金钟太古广场为区内指标甲厦，大厦1期及2期去年以来合共录至少逾12宗租赁，包括新租及续租，该项目普遍受国际级大机构追捧。其中，东方汇理银行去年11月宣布，续租金钟太古广场办公室至2034年，续租范围包括太古广场二座4层甲级办公室楼面，合共约8.5万方呎，作为该行亚太区总部。

金钟太古广场第2座20及21楼全层，涉及逾4.2万呎，由证券行承租。

租客扩规模「升级搬迁」

此次续租为公司未来10年发展奠定根基，更展现其对香港长远发展的承诺。

太古广场1期去年亦连录大手租赁，该厦10楼5至11室，面积约1.1万方呎，去年9月由Ubiquant Technology Service HK Ltd承租，Ubiquant Technology Service HK Ltd原租用一个面积约4000方呎楼面，扩充搬迁上址，料月租103.8万，平均呎租约94元。

该间公司来自北京，为一间著名的量化基金投资公司，2012年成立，已发展成为中国最大的量化基金投资公司之一。

去年连录大手租赁

去年3月，中信里昂证券承租金钟太古广场1座5楼全层，面积约1.67万方呎，市场消息指，呎租约80元，涉及月租约133.6万。

中信里昂证券早于2000年起进驻太古广场1座，集团目前租用太古广场1座17至19楼全层，以及低层部分单位，合共涉及楼面约8.5万方呎，如今扩充业务，再租用一层楼面，涉及楼面增至10万方呎，反映对香港业务具信心。

