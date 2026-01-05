Ken Sir吕宇健新一年即入市 299万买荃威花园两房 呎价不足6300元

整体楼市回暖，不少投资者已出手扫货。其中，资深投资者吕宇健（Ken Sir）斥299万承接荃湾荃威花园一伙高层两房户，并表明今年内会继续入市。

美联物业愉景新城分行高级分区营业经理钟家豪表示，成交单位为荃威花园J座高层02室，实用面积477方呎，两房间隔，成交价299万元，实用呎价6,268元。

即睇荃威花园J座高层02室：

据悉，原业主即将移民，因此即便单位估值达380万元，仍只开价300万元放售，更表明「快者得」。为免错失笋盘，Ken Sir以极短时间到场洽购，仅议价1万元。资料显示，原业主1988年以45万购入单位，持货38年，转手帐面获利254万。

资深投资者吕宇健（Ken Sir）最新斥299万承接荃湾荃威花园一伙高层两房户。

Ken Sir曾向《星岛头条》表示，预计细价楼交投将会越来越旺，转手率将大幅上升，若单位较银行估价低水10％便会购入短炒。

翻查资料，Ken Sir自2024年起先后购入荃湾荃景围多伙细价楼，成交价普遍徘徊约300万元。去年，他三度购入荃湾中心细价单位，其中以273万元买入的中层F室银主盘，实用面积329方呎，持货约5个月以330万元沽出，帐面升值57万元或20.8%。扣除交易成本等使费，料实赚大约50万元。

相关文章：Ken Sir吕宇健短炒细价楼再获利 330万沽荃湾中心一房 5个月帐赚逾两成

相关文章：Ken Sir吕宇健密密Full Pay扫楼 豪言斥逾半亿捞货「今年我会短炒10至20个单位！」

相关文章：Ken Sir吕宇健料细价楼大旺 少交6万税如半年租金 买货短炒需一个条件