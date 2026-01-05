黄金海湾连沽2伙 呎价见1.56万

旭日国际旗下屯门青山湾段大型临海项目黄金海湾自现楼推售后销情不俗，项目昨日连沽2伙，单日套现超过1900万，其中包括1伙3房大户，折实每方呎价约1.56万。

黄金海湾昨日售出造价较高的单位位于黄金海湾．珀岸，昨日售出单位1A座20楼A室，面积861方呎，以1349.5万售出，呎价15674元，单位位处最前端位置，拥有青山湾一带全海景优势，景观相当不俗。

3房1349万获承接

另一伙则位于黄金海湾．意岚，位于第3座23楼E室，面积411方呎，为2房间隔采开放式厨房设计，单位以577.3万获承接，呎价14046元。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙单位。

项目第1期黄金海湾．意岚提供692伙，面积介乎182至767方呎，涵盖开放式至3房户型，主打开放式及1房单位。至于第2期黄金海湾．珀岸则提供631伙，由开放式至4房间隔均有供应，面积介乎269至1329方呎。