Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

二手市场「价量齐升」银湖．天峰2380万沽 名城转手赚65%

楼市动向
更新时间：09:41 2026-01-04 HKT
发布时间：09:41 2026-01-04 HKT

本港整体楼价稳步上扬之际，近期二手市场中上价屋苑表现随之「价量齐升」。中原分行资深区域营业经理胡耀祖表示，马鞍山银湖．天峰6座中层B室，面积1,856方呎，议价后以2,380万易手，呎价12,823元。原业主于2010年以1,723万购入，持货16年转手，帐面获利约657万或38%。

世纪21奇丰分行区域经理李仕明指，大围名城3期盛世1座中层NC室，面积958方呎，以1,700万成交，呎价17,745元。原业主于2012年以1,032万购入，帐面获利约668万或65%。

沙田广场1170万成交

利嘉阁分行联席董事李伟佳称，沙田广场金星阁中层2室，面积约836方呎，议价后以1,170万成交，呎价约13,995元。原业主于2015年以约1,020万购入，帐面获利约150万或15%。

中原分行经理陈兆德说，鸭脷洲深湾轩1座高层F室，面积483方呎，获上车用家以750万买入，呎价15,528元。原业主于2011年以500万购入单位，帐面获利250万或50%。

上车客「零议价」承接尚悦

中原元朗区域营业经理王勤学表示，踏入2026年元朗多个屋苑相继录得成交，包括尚悦13座中层F室，面积355方呎，叫价385万放售，获上车客「零议价」承接，呎价10,845元。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
13小时前
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
石硖尾邨单位起火酿1死5伤 近200人疏散
突发
1小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
20小时前
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
2026-01-03 08:33 HKT
据报马杜罗抵达纽约 赤脚戴头套落机 被押往布鲁克林拘留中心。
空袭委内瑞拉｜据报马杜罗抵达纽约基地 赤脚戴头套落机 被押往布鲁克林拘留中心
即时国际
3小时前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
20小时前
美军派逾150架飞机突袭，生擒马杜罗夫妇。图为美国参谋长联席会议主席凯恩将军。
空袭委内瑞拉｜美军逾150架飞机突袭 马杜罗夫妇官邸投降被抓获
即时国际
7小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
23小时前
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
影视圈
16小时前