二手市场「价量齐升」银湖．天峰2380万沽 名城转手赚65%

本港整体楼价稳步上扬之际，近期二手市场中上价屋苑表现随之「价量齐升」。中原分行资深区域营业经理胡耀祖表示，马鞍山银湖．天峰6座中层B室，面积1,856方呎，议价后以2,380万易手，呎价12,823元。原业主于2010年以1,723万购入，持货16年转手，帐面获利约657万或38%。

世纪21奇丰分行区域经理李仕明指，大围名城3期盛世1座中层NC室，面积958方呎，以1,700万成交，呎价17,745元。原业主于2012年以1,032万购入，帐面获利约668万或65%。

沙田广场1170万成交

利嘉阁分行联席董事李伟佳称，沙田广场金星阁中层2室，面积约836方呎，议价后以1,170万成交，呎价约13,995元。原业主于2015年以约1,020万购入，帐面获利约150万或15%。

中原分行经理陈兆德说，鸭脷洲深湾轩1座高层F室，面积483方呎，获上车用家以750万买入，呎价15,528元。原业主于2011年以500万购入单位，帐面获利250万或50%。

上车客「零议价」承接尚悦

中原元朗区域营业经理王勤学表示，踏入2026年元朗多个屋苑相继录得成交，包括尚悦13座中层F室，面积355方呎，叫价385万放售，获上车客「零议价」承接，呎价10,845元。

