租赁市场纷录市价成交 爱海颂月租2.2万 慧丰园「不睇楼」照承租

租金持续创新高，多个屋苑均录市价承租个案。港置分行首席联席董事曾家辉表示，长沙湾爱海颂2座高层C室，面积约490方呎，吸引同区客洽询，经议价后以2.2万承租，呎租约45元。

祥益区域董事袁思贤说，屯门慧丰园5座中层B室，面积646方呎，租客为区内客，由于上址未能「睇楼」，租客参考同类型单位间隔及单位放盘相后，与业主议价，获业主减租1,500元，以月租1.55万承租，呎租24元。

兆轩苑录短租2个半月

祥益高级分行经理黄文乐指，屯门兆轩苑B座中层5室，面积385方呎，获区内短租客以月租1.05万短租2个半月，并一次过缴付期内租金，涉及约2.6万，呎租约27元。据了解，新租客为区内短租客，由于新购入单位仍未收楼，故物色租盘暂住2个半月。