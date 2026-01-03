Blue Coast II连沽两伙4房海景户 单日套现逾6932万
更新时间：15:27 2026-01-03 HKT
发布时间：15:27 2026-01-03 HKT
长实及港铁合作发展的黄竹坑站上盖现楼项目Blue Coast II销情持续，今日再度成功标售两伙4房海景户，单日套现达6,932.7万元。
上述2伙址属4房双套连储物房及洗手间间隔：分别位于第3座23楼A室，面积1,267方呎，成交价3,572.9万元，呎价28,200元；以及位于第3座22楼B室，面积1,224方呎，成交价3,359.8万元，呎价27,450元。据了解，两组买家均为外区客，并计划购入单位作自住之用。
长实营业部副首席经理杨桂玲表示，踏入2026年，整体市场气氛向好，豪宅类别更有领先走势，项目四房户续以招标方式发售，亦会因应市况调整意向价，预期短期内调整幅度约为5%。
