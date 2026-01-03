节日气氛渐散 屋苑预约睇楼量按周升3.7%至6.5% 九龙区表现最突出

节日气氛渐散，睇楼活动逐步复常，市场料入市需求持续释放，带动二手交投量上升。综合各大物业代理统计显示，各大指标屋苑周六及日预约睇楼量，按周增3.7%至6.5%。

中原表示，10大屋苑于本周末录约407组预约睇楼，按周上升6.5%，重上400组水平。中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，新一年买卖双方陆续回流市场，加上周末未有新盘开售抢客，二手屋苑睇楼量录回升，预计本周末过后，买卖活动将会回复正常。

蓝筹屋苑全线升

美联统计指出，本周末15个指标屋苑预约睇楼量录约458组，较对上一个周末录约433组，按周回升约5.8%。美联高级董事布少明指出，节日气氛及外游影响楼市等因素已见消散，楼市渐回复正常，发展商亦重新部署推盘，多个全新大型楼盘将于短期内陆续应市，刺激购买力进一步释放，并将带动入市气氛，二手指标屋苑预约睇楼活动亦按周有所回升，料大批购买力将会涌现。

利嘉阁研究部数据估算，全港50个指标屋苑今、明两日合共录约1255组客人预约睇楼，较对上一个周末1210组，按周增加3.7%。利嘉阁研究部主管陈海潮说，长假期告一段落，准买家重启睇楼活动，带动周末指标屋苑预约睇楼量重回升轨。按地区划分，港岛、九龙及新界三区指标屋苑的周末预约睇楼量全线向上，其中以九龙区增幅较显著，该区21个指标屋苑于周末暂录445组客户预约睇楼，按周增加6%。

港置统计显示，本周末10大指标屋苑的预约睇楼量录约373组，较对上一个周末录约353组升约5.7%，终止连续5周跌势。港置研究部董事王品弟指，由于仍有部分买家外游未返港，市场仍有一定观望情绪，预计随着积压需求逐步释放，二手交投及睇楼活动将进一步回稳，推动市场成交重回正轨。另一方面，市场关注新盘推售动向，大型新盘开售有望为市场注入新动力，带动整体气氛向好。

祥益执行董事谢泽铭表示，本周末睇楼量按周微升10%，市场有不少好消息，发展商货尾减少中，令到买家入市意欲加强，睇楼量逐渐回复。