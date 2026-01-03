Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

节日气氛渐散 屋苑预约睇楼量按周升3.7%至6.5% 九龙区表现最突出

楼市动向
更新时间：12:17 2026-01-03 HKT
发布时间：12:17 2026-01-03 HKT

节日气氛渐散，睇楼活动逐步复常，市场料入市需求持续释放，带动二手交投量上升。综合各大物业代理统计显示，各大指标屋苑周六及日预约睇楼量，按周增3.7%至6.5%。

中原表示，10大屋苑于本周末录约407组预约睇楼，按周上升6.5%，重上400组水平。中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，新一年买卖双方陆续回流市场，加上周末未有新盘开售抢客，二手屋苑睇楼量录回升，预计本周末过后，买卖活动将会回复正常。

蓝筹屋苑全线升

美联统计指出，本周末15个指标屋苑预约睇楼量录约458组，较对上一个周末录约433组，按周回升约5.8%。美联高级董事布少明指出，节日气氛及外游影响楼市等因素已见消散，楼市渐回复正常，发展商亦重新部署推盘，多个全新大型楼盘将于短期内陆续应市，刺激购买力进一步释放，并将带动入市气氛，二手指标屋苑预约睇楼活动亦按周有所回升，料大批购买力将会涌现。

利嘉阁研究部数据估算，全港50个指标屋苑今、明两日合共录约1255组客人预约睇楼，较对上一个周末1210组，按周增加3.7%。利嘉阁研究部主管陈海潮说，长假期告一段落，准买家重启睇楼活动，带动周末指标屋苑预约睇楼量重回升轨。按地区划分，港岛、九龙及新界三区指标屋苑的周末预约睇楼量全线向上，其中以九龙区增幅较显著，该区21个指标屋苑于周末暂录445组客户预约睇楼，按周增加6%。

港置统计显示，本周末10大指标屋苑的预约睇楼量录约373组，较对上一个周末录约353组升约5.7%，终止连续5周跌势。港置研究部董事王品弟指，由于仍有部分买家外游未返港，市场仍有一定观望情绪，预计随着积压需求逐步释放，二手交投及睇楼活动将进一步回稳，推动市场成交重回正轨。另一方面，市场关注新盘推售动向，大型新盘开售有望为市场注入新动力，带动整体气氛向好。

祥益执行董事谢泽铭表示，本周末睇楼量按周微升10%，市场有不少好消息，发展商货尾减少中，令到买家入市意欲加强，睇楼量逐渐回复。

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
22小时前
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
1分钟前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
4小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
7小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
01:06
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
3小时前
六旬投资公司老板薄扶林水塘失踪4日 救援人员通宵搜索今晨寻回送院
突发
3小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
15小时前
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
15小时前