丽城花园2客抢盘 上车客忧迟买会贵 追价至780万成交

楼市持续向好发展，买家入市速度加快，业主信心亦见增强，议价空间不但有所收窄，甚至罕有出现提价现象。中原首席分区营业经理丘汉伟表示，荃湾丽城花园3期1座中层G室，面积742方呎，属4房设计，原开价768万，放盘第2日即获两组准买家出价争购，最终获一名上车位加价12万或约2%，以780万成交，呎价10512元。

丘汉伟续指，新买家为上车客，觅盘已一段时间，日前遇到上述单位，洽购时得知同时有其他买家有意购入，因深知迟买会贵，故决定追价抢购，最终如愿入市。据了解，原业主于2006年9月以305万购入上述单位，持货约20年转售，帐面获利475万，期内单位升值约1.6倍。

溱柏672万沽

美联助理区域经理张国成提到，元朗溱栢2座低层H室，面积821方呎，3房1套间隔，原开价660万放售，获区内换楼客表示有意洽购，不过原业主亦再提价12万，最终以672万售出，呎价8185元。据悉，业主于2018年以875万购入上址，持货8年转售，帐面蚀让203万或23%。

另外，半新盘亦持续受买家欢迎，中原首席分区营业经理陈韵儿表示，火炭星凯．堤岸1座低层C室，面积228方呎，开放式间隔，单位原开价约430万，议价后获上车客以420万承接，呎价约18421元。

据悉，原业主于2025年11月以385万购入上址，持货约2个月转售，帐面获利约35万，单位期内升值约9%。