上月代理人数逾3.77万 按月微升0.4%

楼市气氛持续向好，代理人数亦有所回升，据地监局最新数据显示，截至去年12月底，全港地产代理人数共录37,744人，按月增加156人或0.4%。

参考代理统计12月整体物业（包括一手私楼、二手住宅、一手公营房屋、工商舖、纯车位及其他等）注册量共录约8,516宗计算，即每4.4名代理争一张单，虽然上月登记量增加导致竞争程度改善，惟仍属激烈水平。

以各项牌照细分，当中持有营业员牌照（S牌）最新报20,246人，对比11月的20,160人，按月多86人或约0.4%；持有地产代理（个人）牌照（E牌）最新报17,498人，按月增加70人或约0.4%。

反映代理分行数目的营业详情说明书数目，上月报6,591份，按月增加17份。至于地产代理（公司）牌照上月录3,948份，按月增7份。