Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上月代理人数逾3.77万 按月微升0.4%

楼市动向
更新时间：15:18 2026-01-02 HKT
发布时间：15:18 2026-01-02 HKT

楼市气氛持续向好，代理人数亦有所回升，据地监局最新数据显示，截至去年12月底，全港地产代理人数共录37,744人，按月增加156人或0.4%。

参考代理统计12月整体物业（包括一手私楼、二手住宅、一手公营房屋、工商舖、纯车位及其他等）注册量共录约8,516宗计算，即每4.4名代理争一张单，虽然上月登记量增加导致竞争程度改善，惟仍属激烈水平。

以各项牌照细分，当中持有营业员牌照（S牌）最新报20,246人，对比11月的20,160人，按月多86人或约0.4%；持有地产代理（个人）牌照（E牌）最新报17,498人，按月增加70人或约0.4%。

反映代理分行数目的营业详情说明书数目，上月报6,591份，按月增加17份。至于地产代理（公司）牌照上月录3,948份，按月增7份。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
6小时前
乐华南邨谋杀案│女死者父亲首开腔：「希望尽快揾到凶手 为佢沉冤得雪」　
突发
3小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
16小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
22小时前
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
影视圈
4小时前
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
突发
3小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
20小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
5小时前
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
生活百科
2小时前