佐敦谷彩兴路住宅地 至少收8份标书

2026年首幅地皮今截标，为佐敦谷彩兴路住宅地，预计提供570伙。就现场所见，地皮最少收到6份标书，包括长实、恒基、信和、嘉华及4家不知名财团。

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇表示，地皮所在地区供应少，且认为不少区内分支家庭有置业需求，是次按市价入标。

上述佐敦谷彩兴路用地位处半山，环境旺中带静，料景观开扬，属优质地皮，而用地毗邻圣若瑟中英文中学、公屋彩云邨。综合市场估值约14.8亿至22.3亿元，每方呎楼面估值约4,000至6,000元。

地盘面积约4.12万方呎，以地积比率约9倍发展，涉及可建总楼面约37.1万方呎，预计提供约570伙；另外，中财团须负责兴建展能中心暨严重弱智人士宿舍、弱智人士辅助宿舍和停车处的政府地方楼面。