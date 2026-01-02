海之恋去年交投量升44.9% 每呎均价按月微升至1.76万

去年楼市表现向好，整体呈「价量齐升」趋势，据代理数据显示，在去年30个最活跃私人屋苑中，以荃湾海之恋交投量升幅最大，共录约129宗，按年弹升44.9%，并成为30个最活跃私宅中升幅最大的屋苑，而其中屋苑上月录约6宗成交，平均成交呎价约17674元，对比11月平均成交呎价约17529元，则有所上升约0.8%。

交投量升幅最大

美联助理联席董事史伟森表示，荃湾海之恋2期5C座中层D室，面积538方呎，最新以992万售出，呎价18439元。据了解，原业主于2020年9月以1000万购入上述单位，持货逾5年转售，帐面微蚀8万，单位期内贬值0.8%。

综合市场资料，现时屋苑2期合共有约100个放盘，叫价由700万至3000万，呎价由17500元至25800元，而近期屋苑成交主要以2房为主，以买家中有7成为用家，3成为投资客，其中亦有部分为换楼客。

荃湾海之恋去年全年录得129宗成交，按年升约45%。

租务市场方面，12月共录约8宗租赁个案，与11月全月录约7宗的数据有所上升。

而屋苑12月平均每月租金21762元，较11月的27114元下跌约20%，而12月每方呎租金录约49元，较11月的约46元有所上升约7%。

中原副区域营业董事余俊文提到，海之恋9座高层C室，面积393方呎，1房间隔，最新以每月2万租出，呎租约51元。

他亦提到，该盘现时2期合共租盘约25个，每方呎叫价43元至55元，而租客则主要以公司租客、内地专才及本地客为主。