长沙湾嘉图全层 意向价3800万 呎价3033元

长沙湾工业区转型，惟区内对大面积工业楼面需求仍然殷切，美联工商助理营业董事陈伟豪表示，长沙湾长裕街2号嘉图工厂大厦9楼全层出售，物业为罕有全层工业单位，建筑面积约12527方呎，意向价3800万，平均呎价约3033元。物业连约出售，目前已分间为多个独立单位并已租出，单位附实用装修，买家可即时享稳定租金收入，毋须投入额外装修成本与时间。

长沙湾长裕街2号嘉图工厂大厦9楼全层出售，意向呎价3033元。

3800万连租约放售

陈伟豪续指，该全层配备装修实用性高，可满足各类仓储、轻型生产或工作室用途，物业采光及通风条件良好。大厦管理费每方呎仅约0.9元，为租客及投资者节省经常性开支。大厦配备客货。

他补充，嘉图工厂大厦坐落于长沙湾长裕街核心工业地段，毗邻荔枝角及深水埗等传统工商区域，周边有众多巴士及小巴路线前往各区，员工通勤或货物运输均便捷。