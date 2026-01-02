6大利好因素带动楼市 美联：去年110个屋苑楼价上升

去年楼市受惠减息、股市造好带来的财富效应、经济增长、政策利好、租金上升及库存量减少6大利好因素，楼市交投向好，楼价触底回升，「美联楼价指数」143个成分屋苑，去年有110个楼价上升，比例约达76.9%，其中35个平均呎价录1成或以上升幅。

35个平均呎价升逾1成

美联分析师岑颂谦表示，若以143个成分屋苑计算，九龙区屋苑表现最好，区内45个屋苑中，去年共有40个平均呎价上升，占比约88.9%；新界区73个屋苑中，57个呎价录得升幅，占比亦高达78.1%；港岛区25个屋苑中，仍有13个屋苑楼价录得升幅，占比约52%。

他又称，去年楼价重拾升势，不少屋苑录得显著升幅，143个成分屋苑中，35个平均呎价录1成或以上升幅，当中九龙区屋苑占比最多，45个屋苑中有14个升幅达1成或以上，其中南昌站汇玺升近2成，九龙站擎天半岛与荔枝角曼克顿山分别升约18.1%及约16.4%。

港岛区25个屋苑中，6个平均呎价升幅达1成或以上，其中鸭脷洲海怡半岛、西湾河嘉亨湾及湾仔囍汇，平均呎价均按年上升逾16%。而新界区方面，73个屋苑当中，15个录1成或以上升幅，当中沙田河畔花园按年升逾2成，荃湾爵悦庭按年亦升逾17%。

料延续去年优势

另外，岑颂谦又说，预期今年楼市将会延续去年优势，楼价将进一步攀升，相信会将有更多屋苑楼价上升。