蓝塘道独立洋房逾4.47亿易手 面积9186呎全盘最大 呎价达4.86万

楼市动向
更新时间：10:48 2026-01-02 HKT
发布时间：10:48 2026-01-02 HKT

近期豪宅新盘交投转趋活跃，踏入新一年市场即大额成交个案，为跑马地蓝塘道23至39号洋房项目，其全盘面积最大洋房，昨在元旦日以逾4.47亿成交，呎价达4.86万。

属6房5套连工人房设计

恒隆昨日表示，豪宅项目蓝塘道23至39号，售出项目面积最大的艺术大宅，为31号独立屋，面积高达9186方呎，成交价约4.47192亿，呎价约48682元。

上述大宅属6房5套连工人房设计，配备品酒区、娱乐室、家庭影院、健身室及书房；主人房更打造成特大Master Chamber，面积约1850方呎，甚至媲美一个豪宅单位，同时配有逾580方呎私人衣帽间，并细分为男士及女士区域。

恒隆：融入知名艺术家作品

蓝塘道31号屋由美国著名室内设计公司设计，室内选用来自全球顶级材质，融入多位知名艺术家的作品，包括毕加索、美国波普艺术大师Andy Warhol等艺术家著作，住户恍如置身于一间收集世界各地顶级收藏艺术馆。

31号独立屋面积高达9186方呎全盘最大，由美国著名室内设计公司设计。

发展商指，蓝塘道23至39近日为本港豪宅瞩目焦点，继于上月初售出33A号屋后，事隔不足一个月，再次售出一间相连大宅，反映其质素及地理位置极佳，吸引不少具见识人士追捧。而上述33A号屋面积4571方呎，属4房4套间隔，另设有1344方呎平台及393方呎庭园，成交价约2.2788亿，呎价约49853元。

业界人士指，本港经济持续复苏，加上在连环减息及一系列房策等利好因素带动下，近期逾亿豪宅交投明显加快，反映资金正持续流入楼市，直接带动大市气氛。

