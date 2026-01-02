牛头角住宅地估值逾16亿 料提供约470伙住宅单位

今季政府卖地表推出2幅市区中小型住宅地招标，包括已完成改划的牛头角彩霞道住宅地，该地前身为玛利诺中学的空置校舍，预计可以提供约470伙住宅单位；综合市场估值约16.69亿至20.94亿，每呎楼面估值约5500至6900元。

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，近期卖地市场吸引不少财团竞投，反映发展商已由去库存为主，转为积极吸纳地皮，保持长远卖楼收益。认为上述地皮位处成熟社区，邻近现有港铁站优势。

牛头角彩霞道住宅地将于季内推出招标，料提供约470伙。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚说，上述用地位处九龙市区，邻近港铁九龙湾站，料可吸引中至大型财团入标角逐。另外，近期卖地市场转趋活跃，今季亦加推2幅住宅地招标，并未有推出贵重地皮招标，惟仍然属保守做法，以减少流标风险。

每呎估值约5500元

牛头角彩霞道（新九龙内地段第6675号）住宅地，前身为玛利诺中学空置校舍，现址作香港海关训练及青年发展中心用途，即邻近彩颐居及淘大花园，去年已完成城规改划程序，成功由「政府、机构或社区」地带，改划为「住宅（甲类）3」地带。

该地地盘面积约3.34万方呎，涉及可建总楼面约30.03万方呎，料可提供约470伙私人住宅单位，估计可容纳约1092人；同时亦涉及4.52万方呎非住宅楼面，以提供社福及零售设施，包括短期食物援助服务队、长者日间护理中心等设施。

据当时相关文件显示，上述用地获准兴建1幢楼高30层住宅，另有4层平台及2层地库停车场，料于2031/32年落成。综合市场估值约16.69亿至20.94亿，每呎楼面估值约5500至6900元。