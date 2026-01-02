Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角柯达大厦1期全幢8亿售 「磁带大王」陈秉志沽货 25年升值逾4.3倍

楼市动向
更新时间：09:55 2026-01-02 HKT
发布时间：09:55 2026-01-02 HKT

近期全幢商厦受追捧，近日再录一宗大手成交，「磁带大王」陈秉志沽售北角柯达大厦1期全幢，作价8亿，平均呎价5195元，陈氏持货25年，物业升值逾4.3倍。

平均呎价约5195元

有「磁带大王」之称的陈秉志持有的北角渣华道321号柯达大厦1期全幢商厦，一个月前以意向价10亿放售，近期商厦市况趋炽热，物业受注目，市场消息透露，该全幢商厦刚告以8亿易手，以面积约153985方呎计算，平均呎价约5195元。

美资财团承接

据知情人士表示，买家并非活跃于市场的中资或港资，而是近年罕见出手的美资财团，对该厦情有独钟，亦不排除自用部分楼面，该全幢买家享有大厦命名权，可以设置大型广告牌；物业拥999年地契，永久豁免准作写字楼及商业用途。

「磁带大王」陈秉志沽售北角柯达大厦1期全幢，作价8亿。
「磁带大王」陈秉志沽售北角柯达大厦1期全幢，作价8亿。

柯达大厦1期号位处北角渣华道及健康东街交界，距离鲗鱼涌港铁站仅5分钟步程，该厦租客多元化，除了普通商户外，还有大型室内弹床乐园和攀石馆，有市民认为是玩乐好地方，室内提供娱乐设施，大厦楼下为连接北角海滨花园东段，可沿着海滨长廊散步，或带同宠物游玩，难得的悠闲好去处。邻近甲厦包括英皇道633号、英皇道625号及K11 Atelier King's Road。

陈秉志于2000年向美国大型跨国摄影器材公司伊士曼柯达公司购入上述物业，作价约1.5亿，当年由柯达售后租回两年，年租高达5000万，条件十分优厚。今番沽售物业，持货25年帐面获利约6.5亿，升值逾4.3倍；若再计及过去25年租金收入，盈利十分可观。

柯达大厦1期与旁边的柯达大厦2期，发展商则同为新鸿基物业，惟2期整座早年拆售，所以渣华道321号的统一业权实属罕有，该全幢5年前（2020年8月）亦曾推出招标，当时市值高达15亿至18亿。

相关文章：陈秉志薄扶林大宅买家身份曝光 「窝轮王」掷3.15亿接货 看中一大特点

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
21小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
12小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
16小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
13小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
14小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
20小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
21小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
23小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
17小时前
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
2小时前