北角柯达大厦1期全幢8亿售 「磁带大王」陈秉志沽货 25年升值逾4.3倍

近期全幢商厦受追捧，近日再录一宗大手成交，「磁带大王」陈秉志沽售北角柯达大厦1期全幢，作价8亿，平均呎价5195元，陈氏持货25年，物业升值逾4.3倍。

平均呎价约5195元

有「磁带大王」之称的陈秉志持有的北角渣华道321号柯达大厦1期全幢商厦，一个月前以意向价10亿放售，近期商厦市况趋炽热，物业受注目，市场消息透露，该全幢商厦刚告以8亿易手，以面积约153985方呎计算，平均呎价约5195元。

美资财团承接

据知情人士表示，买家并非活跃于市场的中资或港资，而是近年罕见出手的美资财团，对该厦情有独钟，亦不排除自用部分楼面，该全幢买家享有大厦命名权，可以设置大型广告牌；物业拥999年地契，永久豁免准作写字楼及商业用途。

「磁带大王」陈秉志沽售北角柯达大厦1期全幢，作价8亿。

柯达大厦1期号位处北角渣华道及健康东街交界，距离鲗鱼涌港铁站仅5分钟步程，该厦租客多元化，除了普通商户外，还有大型室内弹床乐园和攀石馆，有市民认为是玩乐好地方，室内提供娱乐设施，大厦楼下为连接北角海滨花园东段，可沿着海滨长廊散步，或带同宠物游玩，难得的悠闲好去处。邻近甲厦包括英皇道633号、英皇道625号及K11 Atelier King's Road。

陈秉志于2000年向美国大型跨国摄影器材公司伊士曼柯达公司购入上述物业，作价约1.5亿，当年由柯达售后租回两年，年租高达5000万，条件十分优厚。今番沽售物业，持货25年帐面获利约6.5亿，升值逾4.3倍；若再计及过去25年租金收入，盈利十分可观。

柯达大厦1期与旁边的柯达大厦2期，发展商则同为新鸿基物业，惟2期整座早年拆售，所以渣华道321号的统一业权实属罕有，该全幢5年前（2020年8月）亦曾推出招标，当时市值高达15亿至18亿。

