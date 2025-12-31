洪水桥5幅商业地 换地期限延至明年中

洪水桥/厦村新发展区第二阶段原址换地，有5幅商业地(4宗申请个案)原址换地完成期限由今日截止，最新第二度延期至明年6月30日。

发展局回复本报查询时指，有关洪水桥/厦村新发展区第二期发展范围内第32A区、第32B区、第32C区及第32D区的市中心商业用地原址换地申请，完成期限由原来今年3月底延长至今日（12月31日）。

由于有关土地业权人表示正与教育机构就潜在合作及拟建设施进行磋商，而此构思与政府拟将新发展区部分用地发展为大学教育城的方向吻合，故地政总署已应土地业权人要求，把原址换地申请的完成期限再延长6个月至2026年6月30日。

上述5幅商业用地，包括32A区、 32B区（合并2宗申请）、32C区及32D区，土地属非工业用途，全属商业用地，分别划为「商业(1)」地带及「商业(2)」地带，用作办公室、酒店、零售用途，涉及土地面积约6.34公顷，而发展局早前容许洪水桥站附近商业地加入住宅元素，上限为20%楼面，以便提供弹性，容纳不同规模和组合发展，而有关改动须通过技术评估，并按机制向城规会申请许可。