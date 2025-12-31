Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

35大屋苑今年录逾3300宗成交 美联：按年增加逾7%

楼市动向
更新时间：15:09 2025-12-31 HKT
发布时间：15:09 2025-12-31 HKT

受惠政府放宽细价楼百元印花税征收门槛及重启减息等利好因素，今年楼市交投显著上升。美联统计显示，截至本月28日为止，全港35个大型屋苑过去一年录逾3300宗成交，按年增加逾7%。

35个大型屋苑录3358宗成交

美联分析师岑颂谦表示，2024年12月30日至2025年12月28日期间，全港35个大型屋苑录3358宗成交，较之前一年、即2024年1月1日至12月29日3128宗，按年增加约7.4%。

他又说，尽管圣诞节长假期不少市民外游，但上周二手成交量依然相对平稳，按周仅轻微下跌，35个大型屋苑过去一周共录71宗成交，虽然较之前一周的73宗，按周轻微减少约2.7%，但维持70宗以上水平，而且较今年平均每周约65宗高出逾9%，反映今年楼市气氛明显改善，入市意欲较显著提升。

其中，新界区17个屋苑上周录24宗成交，按周增加约9.1%，当中马鞍山新港城及天水围嘉湖山庄双双增加2宗。九龙区10个屋苑上周录约28宗成交，按周减少约6.7%，其中红磡海逸豪园及九龙湾德福花园同减4宗。港岛区8个屋苑录19宗成交，按周减少约9.5%，鸭脷洲海怡半岛、薄扶林置富花园及鲗鱼涌南丰新邨齐减3宗。

