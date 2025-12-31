Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高才通3.68万租擎天 平均每呎58元 租金回报率约3厘

楼市动向
更新时间：15:04 2025-12-31 HKT
发布时间：15:04 2025-12-31 HKT

政府积极引入外来人才，带动住宅租赁需求增加。港置分行首席联席董事戴志文表示，九龙站擎天半岛3座一个极高层单位，最新获内地来港高才通以每月3.68万承租，呎租约58元，属市价水平。

上述租出单位面积约633方呎，属2房间隔，单位原以每月3.9万放租，议价后减价2200元租出。业主于2011年4月以约1473万购入上述单位，以最新租金计算，租金回报率约3厘。

YOHO Town呎租42元破顶

此外，尽管踏入传统租赁淡季，但租金升势略为放组，但走势依然向上。中原区域营业经理王勤学表示，元朗YOHO Town新近录得呎租破顶个案，单位为2座高层C室，面积393方呎，议价后获教职员以每月1.65万承租，呎租约达42元，创屋苑历史新高。他又说，业主于2005年以144万购入单位，按最新租金计算，租金回报率约13.8厘。

至于其他租赁个案，美联分行助理联席董事萧振邦表示，北角维港颂6座高层C室，面积约850方呎，属3房套房连储物房间隔，最新获外区客以每月5万承租，呎租约59元。业主于2017年以约2491.1万购入上述单位，以目前租金计算，租金回报率约2.4厘。

