楼价持续回升 屋苑连录换楼客市价承接

楼市动向
更新时间：14:43 2025-12-31 HKT
发布时间：14:43 2025-12-31 HKT

随着楼价持续回升，带动换楼需求增加，豪宅如北角赛西湖大厦及大坑兆晖阁，中价屋苑如火炭御龙山及奥运站维港湾等，连环录换楼客承接，成交价普遍属市价。

赛西湖大厦1920万售

美联分行高级营业经理谢国安表示，北角赛西湖大厦8座低层B室，单位面积约1124呎，属3房套房连工人房间隔，最新获外区换楼客斥资1920万连一个车位承接，呎价约17082元，属市场价水平。原业主于2007年7月以约948万购入上述单位，现转售帐面获利约972万，期内单位升值逾1倍。

美联首席区域营业董事何瑷麟表示，大坑兆晖阁兆晖阁一个高层单位，面积约1070方呎，最新获换楼买家斥资1868万承接，呎价17458元，属市场价成交。原业主于2009年3月以约860万购入上述单位，现转售帐面获利约1008万，期内单位升值约1.17倍。

维港湾每呎近2万沽

港置分行首席联席董事曾家辉表示，奥运站维港湾10座一个极高层单位，面积约925方呎，属3房套连工人套间隔，单位以约1900万放售约2个月，获同区换楼客洽购，议价后以1820万易手，呎价约196760元，属市价水平。资料显示，原业主在2004年2月以约600万购入上述单位，是次转售帐面获利约1220万，期内单位升值约2倍。

美联首席联席区域经理潘镇炜表示，奥运站浪澄湾8座中层F室，面积约550方呎，属2房间隔，单位以998万元放盘约7个月，近期获外区换楼客洽购，议价后以950万成交，呎价17273元，较市价低约5%。据了解，原业主于2013年12月以约906万购入上述单位，持货12年转售，帐面获利44万，期内单位升值约4.9%。

御龙山908万易手

中原表示，火炭御龙山11座中层C室，面积534方呎，2房间隔，原开价约930万放售，议价后以908万成交，呎价约17004元，属市价水平。据了解，买家为区内换楼客，而原业主于2015年以796万购入单位，持货约10年转售，帐面获利112万，期内单位升值14.1%。

业界指出，楼价连月回升，同时本港经济加速复苏，加强市场信心，刺激换楼意欲回升，当中中价楼相对细价楼或豪宅落后，因而成为部分换楼客吸纳对象。

