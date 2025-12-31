Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宝峰限量加推招标 推1伙4房大宅

楼市动向
更新时间：12:08 2025-12-31 HKT
发布时间：12:08 2025-12-31 HKT

市况好转，豪宅新盘均提速招标销售，由泛海国际、德祥地产、资本策略合作发展的西半山宝峰昨日上载新销售安排，限量推出1伙4房大宅作招标，为项目6楼B室，单位面积3773方呎，属于4套房户型。该单位招标期由周六（1月3日）上午11时开始，正午12时结束，为期1小时。

西半山宝峰昨日上载新销售安排，推出1伙4房大宅招标。
毕架．金峰周五标售2伙

远东发展的沙田大埔公路现楼新盘毕架．金峰新近亦上载销售安排，落实于周五（1月2日）起招标发售2伙单位，包括1座8楼F室，单位面积1019方呎，为3房1套连梗厨及工人套房间隔；以及高一层的1座9楼F室，面积及间隔相同。

恒隆旗下跑马地蓝塘道23至39号项目就部署于明日招标推出35号A单位，共设3层，面积4571方呎，连1344方呎平台、393方呎庭院，以及131方呎天台，并设有按摩池。

项目属同区罕有一手豪宅项目，提供16座半独立式洋房及1座特色独立洋房，每座洋房共有3层，配备车库及私人电梯，月初曾以逾2.27亿售出33号A单位。

此外，世茂旗下毕架山豪宅项目BEACON PEAK 1期于周五期会招标发售2座20楼A室，为面积1711方呎的4房双套大宅，设私人升降机大堂。该盘昨日新录1宗成交，售出2座10楼C室，面积1302方呎，为3房2套单位，以2330.58万成交，呎价17900元。

