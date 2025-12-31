富临等观塘项目申改装院舍 规划署拒反对意见

城规会早前就《观塘分区计划大纲草图》提出修订，主要涉及富临等持有的观塘鸿图道90号项目申请改装社会福利设施，以提供120至180个床位的残疾人士院舍，而规划署随即展开相关法定规划程序，城规会于申述期间收到33份申述，当中有逾90%属支持意见。

据文件显示，城规会于申述期间收到33份有效申述，其中30份表示支持修订项目，有2份没有表达任何意见，而余下1份属反对申述；而在图则法定展示期内，观塘区议会议员获悉，公众人士可就有关修订向城规会秘书提交申述。城规会没有收到由观塘区议会议员提交的任何申述。

有反对意见指，把有关用地改划为「政府、机构或社区」地带更为合适。残疾人士院舍倘若设于商业地带，易予人临时性的印象，并预期日后有关建筑物将重建为商业用途。

规划署回应指，在「商业(3)」地带加入「社会福利设施」，是回应申请人中所提出的建议。经考虑有关用地规划意向、周边环境、地盘情况、技术因素及部门意见后，规划会局部同意把有关用地由「商业(1)」地带及「其他指定用途」注明「商贸」地带改划为「商业(3)」地带。拟议修订主要为落实上述申请，并透过在「商业」地带引入更大弹性，让申请人在取得规划许可后可于有关用地辟设残疾人士院舍，故该署不接纳上述反对申述。

资料显示，上述项目地盘面积约5000方呎，现为9层高商业大厦，计划改装为社会福利设施等，当中地下改装用作附属办公室，楼上1至5楼则为残疾人士院舍、提供约120至180个床位，而6至7楼则为附属宿舍，整个项目涉及可建总楼面约42389方呎。