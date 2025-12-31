Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工厦累录2140宗成交 中原：按年升27% 青衣清甜街全幢6.63亿收购

楼市动向
更新时间：10:01 2025-12-31 HKT
发布时间：10:01 2025-12-31 HKT

今年下半年踏入减息周期，楼市复苏，同步带动工厦交投气氛转好，中原（工商舖）工商部董事刘重兴表示，发展商采取降价促销策略奏效，工厦一手销情理想，推高工厦买卖表现，2025年第四季录约454宗成交，全年累计录约2140宗，较2024年升约27.3%。今年亦录瞩目成交，青衣清甜街4至6号全幢，由建华集团与北美基金博枫资产管理以约6.63亿收购，并改装发展冷链仓储业务，预计2026年第三季启用。

工厦一手销情推高表现

然而，工厦价格仍然持续受压，第四季录金额约28亿，按季回落约20.2%；全年总金额录约147.4亿，相较去年回落约17%。展望2026年，预料第一季可录约500宗买卖，金额约36亿，物业价格维持平稳，个别地区如黄竹坑、柴湾、观塘有约5%回落空间。

青衣清甜街4至6号全幢由建华集团及博枫资产承接，作价6.63亿。
青衣清甜街4至6号全幢由建华集团及博枫资产承接，作价6.63亿。

黄竹坑等区价格料跌5%

刘氏指，由于工厦空置率持续高企，市场期待政府有机会重新检讨及增加工厦物业用途，并加快改装工厦物业审批过程，提振工厦物业买卖，预期明年第二季工厦租金维持平稳至下跌5%水平，第一季租务成交可录约1200宗。

↓立即下载星岛头条App↓

