Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工商舖2025年大手成交额升30% 阿里京东港交所齐入市 业界：经济复苏信号

楼市动向
更新时间：06:00 2025-12-31 HKT
发布时间：06:00 2025-12-31 HKT

随着息率回落，加上工商舖物业高位大幅暴跌逾50%，实力用家及投资者于2025年趁低吸纳，逾亿元大额工商舖共录67宗，较去年略少3宗，但总金额398亿元，按年则大升30%，并以商厦表现最突出，10宗最大巨额交易当中，商厦稳占7宗，其中以阿里巴巴（9988）伙拍蚂蚁集团斥资72亿元，吸纳铜锣湾港岛壹号中心大半幢楼面自用，最为市场瞩目。

阿里72亿购港岛壹号中心最瞩目

今年商厦交投火热，全年录3宗涉资数十亿元成交，每一宗都别具意义，其中阿里巴巴伙拍蚂蚁集团，向文华东方国际集团购入铜锣湾港岛壹号中心最高的13层楼面，连大厦命名权及广告招牌，作价72亿元，为香港经济和营商环境投下信心一票，同时阿里作为科技龙头，亦令铜锣湾区科技氛围更浓。

相关文章：中资50亿洽港岛壹号中心半幢 涉约20万呎写字楼及商场 每呎2.5万

大手金额按年升30%，阿里巴巴斥72亿购港岛壹号中心楼面最瞩目。
大手金额按年升30%，阿里巴巴斥72亿购港岛壹号中心楼面最瞩目。

除了阿里外，内地电商京东（9618）以35亿元购入中环「中国建设银行大厦」50%股权，每呎约3.11万元，未来可能将此作为香港总部，展现京东看好香港市场。还有，港交所（388）豪掷63亿元，向置地购入中环交易广场14.7万呎作永久总部，呎价逾4.2万元。港交所认为，该宗收购是难得的战略投资机会，彰显港交所支持香港作为国际领先金融中心发展的长期承诺。

相关文章：中资加速投资香港 京东近35亿购中环商厦业权 集团︰始终看好在香港发展

不乏用家趁低吸纳写字楼

戴德梁行执行董事及香港资本市场部主管高伟雄表示，不论金额或宗数，2025年继续以商厦成交占比最高，是经济正在复苏和复常信号，市场不乏用家趁低吸纳写字楼，长远节省租金支出，亦有投资者捞底吸纳核心区商厦。他续说，2025下半年共录47宗逾亿元买卖，较上半年20宗高出逾一倍，可见下半年投资活动明显活跃，并以中资买家主导，占逾50%，惟海外资金表现淡静。

学生宿舍和出租公寓需求大

高伟雄又指，受政府大力推动「留学香港」品牌和「城中学舍计划」，学生宿舍和出租公寓需求坚挺，租金具增长潜力，以2、3星酒店和具改装潜力的物业最受捧，以宗数计算，酒店和出租公寓板块成交共占今年总成交近25%，相信明年续受追捧。该行预期2026年大额物业投资总额将升至400亿元水平，仍由本地资金和中资撑大市。

工商舖成交宗数增逾两成

据中原（工商舖）统计，今年全年截至12月15日，共录约3,588宗工商舖成交，较去年全年升约20.9%，总金额录约643.32亿元，较2024年的约640亿元仅窄幅上落。

中原（工商铺）写字楼部董事陈雁楼表示，2025年全年累录商厦成交约747宗，较2024年增加近40%，为2021年以来首度再录全年升幅。年底大手买卖交投增加，带动第四季成交额录得约175.65亿元，按季大增约1.8倍，为4年间单季最高金额。

踏入第四季，港岛区指标甲厦上环中远大厦、金钟美国银行中心、金钟力宝中心纷创新低呎价，部分打破逾15年新低。中原（工商舖）董事总经理潘志明认为，现时商厦价格已触底，舖价仍然寻底，全年累录约701宗舖位成交，金额约131亿元，按年分别减约6.5%及34.2%。

麦当劳等财团加入沽货行列

另一方面，以往惜售的财团及业主加入沽货行列，美国麦当劳集团今年7月公布分阶段连约标售旗下部分舖位，现时已有6个获承接，回报约4.8至7.3厘不等。

相关文章：麦当劳卖舖｜麦当劳7238万沽大角咀巨舖 持货32年升近3倍 逾1个月连沽5舖 套现3.72亿

今年大手出货的还包括有「收租王」美誉的永伦集团及其主席伦耀基旗下的茂盛控股，先后沽售全幢酒店、全幢商厦大部分业权、指标甲厦、舖位、车场、洋房等物业。瞩目的包括中环皇后大道中9号34楼顶层连空中花园特色户，2018年以刷新全港甲厦呎价新高纪录、每呎约6.18万元购入，涉资约5.3亿元，今年中以约2.3亿元，呎价约2.68万元沽售，7年蚀让3亿元或57%。

邓成波家族沽酒店蚀近3.8亿

邓成波家族今年最巨额沽售项目，为年初观塘伟业街163号悦品海景酒店全幢以18.7亿元易手，该家族于2017年以22.48亿元购入，帐面亏蚀3.78亿元，8年多贬值约16.8%。

相关文章：邓成波家族再沽货 观塘酒店18.7亿易手 持货8年蚀逾18% 南洋商业银行承接

此外，雇员再培训局斥资4.78亿元购入九龙湾第一集团中心6层全层楼面，呎价约5,610元，该甲厦由第一集团发展，于2009年海啸时「捞底」，以每呎仅1,570元购入前身理智中心的全幢工厦（楼面呎价1068元），十分廉宜，不过，高峰期以每呎补地价每呎3,306元重建商厦，另建筑费及利息每呎成本逾6,000元，成本呎价至少逾1万元，最终亏损40%离场。

教育机构纷斥巨资自置物业

虽然今年工商舖盘源不乏大幅亏让盘，部分财团不惜淡市下亏本沽货，但今年亦有不少教育机构纷纷出手，斥巨资自置物业。其中包括香港科技大学今年7月购入金钟统一中心4楼全层名都酒楼舖址，建筑面积31,410方呎，平均每呎11,270元，作价3.54亿元。当时科大表示，科大商学院一直在市区商业中心设立教学设施，方便学生包括在职管理人员上课及交流。

相关文章：金钟名都酒楼9月底结业 科技大学3.54亿承接3万呎舖址 称用于教学用途

屯门岭南大学亦有出手，以1.2亿元购入菁隽基座商场自用作教学用途，扣除47个车位，呎价仅3,059元。

相关文章：九龙塘又一城商厦料19.6亿易手 丰树产业已选买家 城大：对事件没有回应

本月，丰树泛亚出售九龙塘又一城商业大楼，涉资19.6亿元，楼高4层，以租用面积接近22.9万方呎计算，平均呎价约8,558元，大厦出租率94.2%。市场盛传该厦由「邻居」香港城市大学承接，惟城大对事件没有作回应。

相关文章：盘点2025十件地产大事 SIERRA SEA成一手住宅票王 名人纷入市 楼价转势见升

相关文章：政府卖地为库房进帐149亿 按年大增逾倍 新地年内连夺3项目

相关文章：二手交投全年料3.9万宗创4年高 天玺．天频录短炒获利 美孚一单位劲赚137倍

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
牛头角命案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
7小时前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
9小时前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
8小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
15小时前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
11小时前
牛头角谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
6小时前
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
影视圈
9小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
13小时前
66岁男星家中猝逝 同居契仔还原揭死讯细节放弃急救 与家人全反目遗产独留给一人
66岁男星家中猝逝 同居契仔还原揭死讯细节放弃急救 与家人全反目遗产独留给一人
影视圈
12小时前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
14小时前