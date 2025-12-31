工商舖2025年大手成交额升30% 阿里京东港交所齐入市 业界：经济复苏信号

随着息率回落，加上工商舖物业高位大幅暴跌逾50%，实力用家及投资者于2025年趁低吸纳，逾亿元大额工商舖共录67宗，较去年略少3宗，但总金额398亿元，按年则大升30%，并以商厦表现最突出，10宗最大巨额交易当中，商厦稳占7宗，其中以阿里巴巴（9988）伙拍蚂蚁集团斥资72亿元，吸纳铜锣湾港岛壹号中心大半幢楼面自用，最为市场瞩目。

阿里72亿购港岛壹号中心最瞩目

今年商厦交投火热，全年录3宗涉资数十亿元成交，每一宗都别具意义，其中阿里巴巴伙拍蚂蚁集团，向文华东方国际集团购入铜锣湾港岛壹号中心最高的13层楼面，连大厦命名权及广告招牌，作价72亿元，为香港经济和营商环境投下信心一票，同时阿里作为科技龙头，亦令铜锣湾区科技氛围更浓。

相关文章：中资50亿洽港岛壹号中心半幢 涉约20万呎写字楼及商场 每呎2.5万

大手金额按年升30%，阿里巴巴斥72亿购港岛壹号中心楼面最瞩目。

除了阿里外，内地电商京东（9618）以35亿元购入中环「中国建设银行大厦」50%股权，每呎约3.11万元，未来可能将此作为香港总部，展现京东看好香港市场。还有，港交所（388）豪掷63亿元，向置地购入中环交易广场14.7万呎作永久总部，呎价逾4.2万元。港交所认为，该宗收购是难得的战略投资机会，彰显港交所支持香港作为国际领先金融中心发展的长期承诺。

相关文章：中资加速投资香港 京东近35亿购中环商厦业权 集团︰始终看好在香港发展

不乏用家趁低吸纳写字楼

戴德梁行执行董事及香港资本市场部主管高伟雄表示，不论金额或宗数，2025年继续以商厦成交占比最高，是经济正在复苏和复常信号，市场不乏用家趁低吸纳写字楼，长远节省租金支出，亦有投资者捞底吸纳核心区商厦。他续说，2025下半年共录47宗逾亿元买卖，较上半年20宗高出逾一倍，可见下半年投资活动明显活跃，并以中资买家主导，占逾50%，惟海外资金表现淡静。

学生宿舍和出租公寓需求大

高伟雄又指，受政府大力推动「留学香港」品牌和「城中学舍计划」，学生宿舍和出租公寓需求坚挺，租金具增长潜力，以2、3星酒店和具改装潜力的物业最受捧，以宗数计算，酒店和出租公寓板块成交共占今年总成交近25%，相信明年续受追捧。该行预期2026年大额物业投资总额将升至400亿元水平，仍由本地资金和中资撑大市。

工商舖成交宗数增逾两成

据中原（工商舖）统计，今年全年截至12月15日，共录约3,588宗工商舖成交，较去年全年升约20.9%，总金额录约643.32亿元，较2024年的约640亿元仅窄幅上落。

中原（工商铺）写字楼部董事陈雁楼表示，2025年全年累录商厦成交约747宗，较2024年增加近40%，为2021年以来首度再录全年升幅。年底大手买卖交投增加，带动第四季成交额录得约175.65亿元，按季大增约1.8倍，为4年间单季最高金额。

踏入第四季，港岛区指标甲厦上环中远大厦、金钟美国银行中心、金钟力宝中心纷创新低呎价，部分打破逾15年新低。中原（工商舖）董事总经理潘志明认为，现时商厦价格已触底，舖价仍然寻底，全年累录约701宗舖位成交，金额约131亿元，按年分别减约6.5%及34.2%。

麦当劳等财团加入沽货行列

另一方面，以往惜售的财团及业主加入沽货行列，美国麦当劳集团今年7月公布分阶段连约标售旗下部分舖位，现时已有6个获承接，回报约4.8至7.3厘不等。

相关文章：麦当劳卖舖｜麦当劳7238万沽大角咀巨舖 持货32年升近3倍 逾1个月连沽5舖 套现3.72亿

今年大手出货的还包括有「收租王」美誉的永伦集团及其主席伦耀基旗下的茂盛控股，先后沽售全幢酒店、全幢商厦大部分业权、指标甲厦、舖位、车场、洋房等物业。瞩目的包括中环皇后大道中9号34楼顶层连空中花园特色户，2018年以刷新全港甲厦呎价新高纪录、每呎约6.18万元购入，涉资约5.3亿元，今年中以约2.3亿元，呎价约2.68万元沽售，7年蚀让3亿元或57%。

邓成波家族沽酒店蚀近3.8亿

邓成波家族今年最巨额沽售项目，为年初观塘伟业街163号悦品海景酒店全幢以18.7亿元易手，该家族于2017年以22.48亿元购入，帐面亏蚀3.78亿元，8年多贬值约16.8%。

相关文章：邓成波家族再沽货 观塘酒店18.7亿易手 持货8年蚀逾18% 南洋商业银行承接

此外，雇员再培训局斥资4.78亿元购入九龙湾第一集团中心6层全层楼面，呎价约5,610元，该甲厦由第一集团发展，于2009年海啸时「捞底」，以每呎仅1,570元购入前身理智中心的全幢工厦（楼面呎价1068元），十分廉宜，不过，高峰期以每呎补地价每呎3,306元重建商厦，另建筑费及利息每呎成本逾6,000元，成本呎价至少逾1万元，最终亏损40%离场。

教育机构纷斥巨资自置物业

虽然今年工商舖盘源不乏大幅亏让盘，部分财团不惜淡市下亏本沽货，但今年亦有不少教育机构纷纷出手，斥巨资自置物业。其中包括香港科技大学今年7月购入金钟统一中心4楼全层名都酒楼舖址，建筑面积31,410方呎，平均每呎11,270元，作价3.54亿元。当时科大表示，科大商学院一直在市区商业中心设立教学设施，方便学生包括在职管理人员上课及交流。

相关文章：金钟名都酒楼9月底结业 科技大学3.54亿承接3万呎舖址 称用于教学用途

屯门岭南大学亦有出手，以1.2亿元购入菁隽基座商场自用作教学用途，扣除47个车位，呎价仅3,059元。

相关文章：九龙塘又一城商厦料19.6亿易手 丰树产业已选买家 城大：对事件没有回应

本月，丰树泛亚出售九龙塘又一城商业大楼，涉资19.6亿元，楼高4层，以租用面积接近22.9万方呎计算，平均呎价约8,558元，大厦出租率94.2%。市场盛传该厦由「邻居」香港城市大学承接，惟城大对事件没有作回应。

相关文章：盘点2025十件地产大事 SIERRA SEA成一手住宅票王 名人纷入市 楼价转势见升

相关文章：政府卖地为库房进帐149亿 按年大增逾倍 新地年内连夺3项目

相关文章：二手交投全年料3.9万宗创4年高 天玺．天频录短炒获利 美孚一单位劲赚137倍