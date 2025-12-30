Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 3房月租2.45万创新高 租赁回报率约达4.3厘

楼市动向
更新时间：10:25 2025-12-30 HKT
发布时间：10:25 2025-12-30 HKT

新入伙屋苑租盘持续有承接，美联分行首席高级营业经理陆楚江表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期Aqua Avenue第1座中高层D室，面积约591方呎，采3房间隔。单位原以每月2.5万放租，最新获家庭客洽租，议价后以每月2.45万租出，创屋苑3房单位新高，呎租约42元。资料显示，业主今年中以约677万购入单位，按最新租金计算，租赁回报率约达4.3厘。

中原分行高级区域经理许永生表示，长沙湾Belgravia Place 1B座低层2室，面积346方呎，最新以每月1.8万租出，呎租52元。业主于去年11月以597.33万向发展商一手购入单位，按最新租金计算，租金回报率约3.6厘。

凯旋门每呎68元承租

至于其他租赁个案， 港置分行首席联席董事戴志文表示，九龙站凯旋门观星阁中层E室，面积约534方呎，属2房间隔，单位原以每月3.7万放租，约半个月后获内地专才客洽租，议价后以每月3.6万租出，呎租约68元，属市价水平。资料显示，业主于2005年5月以约736.4万购入上述单位，以现时租金计算，租金回报率约5.9厘。

