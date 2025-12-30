Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

永伦沽美银顶层特色户 作价1.98亿 持货16年升值1.23倍

楼市动向
更新时间：10:30 2025-12-30 HKT
发布时间：10:30 2025-12-30 HKT

永伦集团早前沽出金钟美国银行中心37楼顶楼全层特色户，市场消息透露，土地注册处登记价格为1.98亿。

永伦沽货 每呎18857元

金钟美国银行中心37楼全层，建筑面积约10500方呎，另有两个露天平台，以及4楼4044及4045号车位两个单位，以易手价约1.98亿计算，平均每呎18857元（不计平台及车位），物业交吉交易，永伦集团于2009年10月以8880万购入该全层，平均呎价8457元，持货16年帐面获利逾1.092亿，物业升值约1.23倍。

金钟美国银行中心37楼顶楼全层特色户，成交价为1.98亿。
金钟美国银行中心37楼顶楼全层特色户，成交价为1.98亿。

永伦上月亦沽售美银中心36楼全层，属于凤凰楼层，建筑面积约13880方呎，连同4楼4083、4086及4094号三车位，注册登记价为2.47064亿，平均每呎17800元，同样交吉交易，该集团于2006年11月以1.735亿购入该全层，当时呎价1.25万，持货19年帐面获利7356万，物业升值42%。

相关文章：中环美银中心全层2.8亿易手 永伦集团沽货 19年升值60%

业内人士表示，上述37楼特色户，拥有露天空空间，成交呎价较凤凰楼层36楼高，属合理水平，该层特色户能够吸引一些喜欢大自然的用家。

永伦集团早前亦以2,730.6万沽中环美国银行中心高层单位，买家为电讯盈科前副主席袁天凡夫妇，该单位为35楼03室，面积1517方呎，以2730.6万连医生租约沽，呎价1.8万。

