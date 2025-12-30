豪宅连环录获利成交 碧瑶湾中层连车位4038万沽 持货逾21年升约2.8倍

豪宅新盘持续有承接，连带二手豪宅亦连环录成交，并且以获利成交主导。市场消息透露，薄扶林碧瑶湾第48座一个中层单位，面积2488方呎，最新连一个车位以4038万成交，呎价约16230元。原业主于2004年斥资1060万购入上述单位，持货逾21年转售，帐面获利2978万，期内单位升值约2.8倍。

消息又称，同区贝沙湾6期3座高层C室，面积1086方呎，新近以2438万成交，呎价约22449元。翻查成交资料，原业主于2013年以2330万购入上述单位，持货逾12年转售，帐面获利约108万，期内单位升值约4.6%。

世纪21日升联席董事蔡嘉骏表示，北角半山摩天大厦中层E室，面积1806方呎，议价后最终以2700万成交，呎价约14950元，创屋苑今年呎价新高。

中原分行分区营业经理吴嘉权表示，火炭骏景园7座低层A室，面积1041方呎，议价后以1226万成交，呎价约11777元。据了解，买家为同区客，而原业主于2010年以820万购入单位，持货约15年转售，帐面获利406万，期内单位升值49.5%。

区内代理透露，大埔涤涛山一幢单号洋房，面积2717方呎，最新以3890万售出，呎价约14317元。据了解，原业主于2009年斥资3500万购入上述物业，持货逾16年转售，帐面获利约390万，期内单位升值逾11%。

不过，港置分行首席高级营业经理吴声凯表示，何文田天铸6座低层C室，面积约1363方呎，议价后以3250万成交，呎价约23844元。资料显示，原业主于2019年以约3850万购入上述单位，是次转售帐面蚀让约600万，期内单位跌价逾15%。