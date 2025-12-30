威灵顿街全幢商住楼1.8亿易手 现时月租约60万 投资者承接 料回报4厘

近期大手物业买卖畅旺，全幢商住楼受捧，最新为中环威灵顿街一幢楼高12层的商住楼，以1.8亿易手，平均呎价12944元，新买家为投资者，料回报约4厘。

平均呎价12944元

中环威灵顿街108至110号全幢商住楼，楼高12层，包括14个住宅、4层商业楼层及地下1间地舖，总建筑面积约13906方呎，以易手价1.8亿计算，平均呎价12944元，物业地舖建筑面积约1300方呎，由食肆承租，商业楼层以及住宅亦租出，现时月收合共约60万，新买家料回报约4厘。

上述全幢物业邻近半山行人电梯，由物业步行至中环或上环港铁站，需时约5至7分钟，物业于1980年2月落成，大厦设有升降机直通各楼层，业内人士表示，该物业地点佳，可塑性高，物业可作服务式住宅，吸引高质素白领，亦可打造成学生宿舍，吸引对居住有要求的学生，上述物业位于中环苏豪区，是游客必到地点，亦是本地客及外藉人士蒲点，附近食肆及消费行业多元化。

中环威灵顿街108至110号全幢商住楼，以约1.8亿易手。

市场连录全幢物业易手

今年市场不乏全幢商住楼买卖，主要位于九龙区，包括尖沙咀金巴利道80号全幢连宾馆牌照，早前以1.1亿沽，全幢1楼至12楼，提供45间客房，若改为学生宿舍，预期宿位可增至约150个，物业占地面积约1897方呎，总建筑面积19923方呎，平均呎价5521元。

佐敦新填地街98至104号甘霖大厦全幢，早前以约1.08亿易手，呎价4644元，楼高17层，总楼面约23254方呎，地下连阁楼至3楼为商舖，其余4楼至15楼则为住宅，每层一梯两伙，合共提供24伙单位。

根据中原（工商舖）资料显示，政府积极打造「留学香港」品牌，吸引大量学生来港升学，学生宿位需求成为商机，随着政府于7月中旬推出「城中学舍计划」，将全幢商住大厦及旧式商厦申改学生宿舍，成为新一波投资热潮。在学生宿舍效应下，带动2025年全年暂录52宗全幢成交，涉资约150亿，下半年占大比数，共录36宗全幢成交。