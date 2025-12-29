天玺‧天2期招标连沽5伙 呎价见3.65万
更新时间：16:47 2025-12-29 HKT
发布时间：16:47 2025-12-29 HKT
发布时间：16:47 2025-12-29 HKT
新地旗下启德地王级现楼新盘天玺．天第2期以招标形式连沽5伙，单日套现逾8,000万元，个别成交呎价高见3.65万。
天玺．天第2期成功标售单位，当中成交金额最高为第1座 (Elite Zone) 16楼B8室，属3房1套及工作间间隔，面积787方呎，成交金额2,386.64万，呎价30,326元；呎价最高则为第1座 (Elite Zone) 21楼A2室，属2房间隔，面积450方呎，以1,646万售出，呎价为36,578元。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT