天玺‧天2期招标连沽5伙 呎价见3.65万

新地旗下启德地王级现楼新盘天玺．天第2期以招标形式连沽5伙，单日套现逾8,000万元，个别成交呎价高见3.65万。

天玺．天第2期成功标售单位，当中成交金额最高为第1座 (Elite Zone) 16楼B8室，属3房1套及工作间间隔，面积787方呎，成交金额2,386.64万，呎价30,326元；呎价最高则为第1座 (Elite Zone) 21楼A2室，属2房间隔，面积450方呎，以1,646万售出，呎价为36,578元。