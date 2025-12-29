发展局称来季推地料提供2960伙 全年涉1.57万伙 超目标2成

发展局公布本财政年度第4季（明年1至3月）卖地计划。发展局局长宁汉豪指出，综合不同途径推地计划，来季推地料提供2960伙，连同首3季共涉15700个单位，超过供应目标13200个单位约2成，仍未反映个别无需修订地契个案。供应中6成来自私人土地，4成来自政府卖地及「一铁一局」，可反映发展商乐观对待本港楼市发展。

2幅中小型地皮招标

宁汉豪表示，明年将透过招标2幅中小型地皮，包括牛头角彩霞道项目，涉470伙；另推出筲箕湾东大街项目提供约200伙。她指出，上述项目已完成改划程序，位于成熟社区，周边配套完善，料受市场欢迎。

「一铁一局」推2盘 渉2100伙

宁汉豪还表示，明年港铁将推出元朗锦上路站2期项目，共涉及约1290伙；市建局方面亦筹备推出启德道／沙埔道项目，共提供810伙。此外，私人发展项目方面，将有2个项目有机会完成契约修订，共提供约190伙。

洪水桥片区明上载招标文件

政府加快北部都会区发展，宁汉豪指出，明日会为北部都会区首个片区，即洪水桥片区上载招标文件。该区先前一直按市场需求调整发展方向，现预计能提供3120个住宅单位，并提供28万方米产业楼面面积。

宁汉豪续称，是次招标会采用「双信封」制，非价格建议占70%权重，而价格建议占30%权重。非价格建议会考虑会否引入策略性产业，或引入龙头企业等方面。

对于3幅产业用地，中标发展商需最少营运1幅，及为另外2幅作平整工程。将会提供选项，若发展商愿意发展额外产业用地能获取更多分数。是次片区招标期约6个月，料于明年7月初截标。

考虑到片区规模庞大，将提供更有弹性的缴付安排，中标财团需于28日内支付25%地价，余额就于3年内支付，期间免息。此外亦容许发展商主动交回手上北区指定用地，以抵销部分地价。