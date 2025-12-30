百元印税扩至「4球」带动细价楼交投按年涨15%

今年2月底公布的《财政预算案》再有利好楼市措施推出，其中比较受注目为100元印花税门槛由楼价300万以下物业，扩大至400万以下物业，吸引不少上车客及投资客，为楼市注入两方面的新动力。总结今年来「4球」楼下交投量共录1.1万宗，按年涨约15%。

修订前，买400万物业需要交楼价1.5%从价印花税，税额约6万，修订后仅需支付100元，减幅达99.8%，置业成本大幅降低。随即导致多个细价屋苑问盘量及成交量有明显的升温，为今年支撑二手市场重要板块。

百元印税扩至「4球」带动

根据代理行数据，二手市场今年录约3.4万宗成交，其中价钱于400万或以下录近1.1万宗，占比逾3成，成交宗数按年增加近15%。

其中荃湾中心全年至今录约151宗成交，当中有142宗的成交价属400万以下，占比达94%。该屋苑备受投资客欢迎，今年连录多宗短炒获利个案，亦吸引知名投资者连环扫货。据代理行数据分析，荃湾中心今年的客源中，上车客占逾6成，投资客就占近3成。

知名蓝筹屋苑天水围嘉湖山庄交投同样活跃，今年录约425宗，其中118宗落在400万内，占约27.8%，主要备受上车客追捧，屋苑楼价今年升约5.4%。

此外，沙田第一城录约293宗成交，其中约96宗的成交价于400万以下。据代理表示，受惠印花税政策，屋苑400万以下盘源于今年3月及4月迅速消化，几近出现短缺，配合市况好转业主提价，大约5月时屋苑的400万以下成交明显减少，而屋苑单位今年全年价钱约有5.6%升幅。

租金升「租转买」个案增

中原研究部高级联席董事杨明仪表示，明年二手楼市受刚性需求支持下，细价楼成交料持续增加，且预计发展商明年未必再以折让价推盘，促使部分买家回流二手市场，故认为细价物业会成为明年牵动二手成交量继续向上的动力之一。

美联分析师岑颂谦指出，细价单位成交量连年上升，相信受息率下跌，以及租金上扬所带动，吸引部分用家「转租为买」。同时细价物业租金回报维持高企，亦吸引长线投资者入市。受上述因素推动，细单位成交量料于明年升势持续。

