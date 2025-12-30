HIBOR料难重返1.5厘以下 转用定息按揭悭钱 需留意4大要点｜曹德明

大型银行于今年8月推出的定息按揭计划，申请期限由原定今年12月31日延长至明年4月30日。相信不少置业人士会对此计划感兴趣。笔者将在本文中详细讲解该计划的细节及注意事项。

定按息率为目前市场最低

上述定按计划可提供3年期或5年期供买家选择。两种计划的定息期内，按揭利率固定为2.73厘，并设有按揭现金回赠，定息期结束后，息率将以P-1.75厘计算（现时P为5厘）。该计划吸引之处在于其为现时市场上最低的按揭利率。目前一般新造H按计划封顶息率及P按计划的按息均为3.25厘，即定按计划可低出52点子。

假设贷款额为500万元，贷款年期为30年，目前银行普遍H按及P按计划的息率为3.25厘，每月供款为21,760元；定按计划的息率固定为2.73厘，相比之下，每月供款可减少1,401元（6.4%）至20,359元。

现时H按计划普遍以H+1.3厘计算，即H按息率要低于定按的条件，是HIBOR跌穿1.43厘以下，实际按息才可低于定按计划的2.73厘。然而，美息仍未大幅回落，目前本港银行体系总结余维持在539亿港元水平，预计明年上半年HIBOR将徘徊于2厘至3厘之间。除非有更多资金流入香港，否则HIBOR短期内难以重返1.5厘以下水平。

定按不提供高存息户口

相较之下，定按计划可让买家提早减息，即时节省更多利息开支，相信会有一定支持者。不过，有意选用上述定按计划者，需注意以下4点：

第一，该计划仅适用于一手及二手私人住宅物业，以及物业套现、转按及加按贷款，故房委会及房协资助房屋不适用；

第二，贷款金额须介乎100万至2,000万元；

第三，计划不提供高存息户口；

第四，两款定按的罚息期有所不同：3年期定按的罚息期为2年，5年期定按的罚息期为3年。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁



