北京道巨舖逾1.3万呎 服饰店月租60万承租
更新时间：11:07 2025-12-29 HKT
发布时间：11:07 2025-12-29 HKT
核心区舖位受追捧，宝声集团旗下尖沙咀北京道及亚士厘道交界巨舖，早前以每月约60万租出。新租客售卖名牌服饰鞋物，承租该巨舖作旗舰店，平均呎租43元。
尖沙咀北京道10号及亚士厘道交界单边巨舖，地下、1及2楼共3层，总建筑面积共13878方呎。现场所见，新租客已完成装修，棚架差不多清拆，店内整齐摆放奢侈品牌服装及鞋子，亦由于巨舖面积大，有足够地方容纳不同牌子，货品种类多元化。若以巨舖每月租金60万计算，平均每呎43元，属市价水平。
曾交吉5年 业主拒短租
该舖巨型兼瞩目，曾由太子珠宝钟表承租逾15年，2020年撤出后，交吉长达5年，期间并没有作短租，皆因业主严谨拣客，亦希望维修街道及舖位档次，现时终于迎来奢侈品在此建立旗舰店。
旧租客太子珠宝钟表
该舖旧租客太子珠宝钟表2005年进驻，当年只租用地下其中一个600方呎舖位，月租63.8万，其后于2012年大肆扩充，增租其他地舖及1至2楼全层，月租加至260万，随后租金更突破300万，再于2018年加租至312万，不过，继2019年中动乱，紧接疫情肆虐，太子珠宝钟表于2020年间，提早一年撤走。
当时，业主即将租金大减一半，以每月150万放租，惟过去5年来舖市反应慢热，尤其在经济放缓情况下，超级巨型舖位觅客不易，最终跟随市况，大幅减价租出。
该巨舖于2008年，由思捷环球租用4层，高峰期月租高达450万，2018年Foot Locker以每月约230万进驻，惟该公司港澳业务2023年全线结束，若以最新租金计算，较高峰期下跌81%。
