观塘康宁道地舖放售 意向价1000万 料回报约4.2厘

利嘉阁（工商舖）商舖部及投资部首席联席董事陈颕娴表示，观塘康宁道25至41号金侨华厦地下9号地舖，建筑面积约300方呎，意向价约1000万，呎价约3.3万。现由找换店承租，月租约3.5万，料回报约4.2厘。她续称，该舖位处区内核心地段，徒步至港铁观塘站约7分钟。

观塘康宁道25至41号金侨华厦地下9号地舖，意向价约1000万。

英皇道舖意向每呎1.9万

利嘉阁（工商舖）商业部及投资部联席董事许建方表示，北角英皇道165至175号公主大厦地下1号、10至13号舖位，建筑面积约2640方呎，意向价约5000万，呎价约18939元。

许氏指，上述物业由茶餐厅承租，月租约17万，若以意向价计算，料回报约4.1厘。