观塘康宁道地舖放售 意向价1000万 料回报约4.2厘
更新时间：11:02 2025-12-29 HKT
发布时间：11:02 2025-12-29 HKT
发布时间：11:02 2025-12-29 HKT
利嘉阁（工商舖）商舖部及投资部首席联席董事陈颕娴表示，观塘康宁道25至41号金侨华厦地下9号地舖，建筑面积约300方呎，意向价约1000万，呎价约3.3万。现由找换店承租，月租约3.5万，料回报约4.2厘。她续称，该舖位处区内核心地段，徒步至港铁观塘站约7分钟。
英皇道舖意向每呎1.9万
利嘉阁（工商舖）商业部及投资部联席董事许建方表示，北角英皇道165至175号公主大厦地下1号、10至13号舖位，建筑面积约2640方呎，意向价约5000万，呎价约18939元。
许氏指，上述物业由茶餐厅承租，月租约17万，若以意向价计算，料回报约4.1厘。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
2025-12-28 09:00 HKT