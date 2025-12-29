差估署11月楼价按月升0.9% 今年累涨近3% 租金指数创新高

差估署最新数据显示，今年11月份楼价指数报297.3点，按月升0.9%，连升6个月，按年则升2%；以今年首11个月计，楼价则累升2.9%。

租金方面，11月份租金指数报200.7点，创历史新高，按月升0.2%，连升12个月，按年则升4.6%；以今年首11个月计，租金指数累升约4.3%。