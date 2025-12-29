差估署11月楼价按月升0.9% 今年累涨近3% 租金指数创新高
更新时间：10:34 2025-12-29 HKT
发布时间：10:34 2025-12-29 HKT
发布时间：10:34 2025-12-29 HKT
差估署最新数据显示，今年11月份楼价指数报297.3点，按月升0.9%，连升6个月，按年则升2%；以今年首11个月计，楼价则累升2.9%。
租金方面，11月份租金指数报200.7点，创历史新高，按月升0.2%，连升12个月，按年则升4.6%；以今年首11个月计，租金指数累升约4.3%。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
2025-12-28 09:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT