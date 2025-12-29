Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘销情稳2日沽约38伙 启德海湾连录约7宗成交

楼市动向
更新时间：10:29 2025-12-29 HKT
发布时间：10:29 2025-12-29 HKT

过去两日未有全新盘推售，一手市场成交以货尾单位为主，期内合共录约38宗成交，其中启德海湾连售7伙最多，买家包括内地客及投资者。

启德海湾录约7宗成交

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，于刚过去周末合共录约7宗成交，最新成交单位包括2C座18楼C室，面积551方呎，间隔为2房连储物室，成交价1168.8万，呎价21212元，买家为内地客，购入单位作自住之用。

此外，有长线投资者见中九龙绕道通车后，区内交通更为便捷，看好区内租务市场，斥资约1870万购入3个1房单位作长线收租之用，均属2C座中层单位，面积同为307方呎。

恒基旗下旺角利奥坊．壹隅昨日售出2座17楼C室，面积320方呎，为1房连储物室间隔，以720.7万成交，呎价约22522元。

万科香港旗下大埔马窝路上然系列过去两日亦录5宗成交，售价介乎493.9万至587万，套现金额达2723.7万。最新昨日售出上然III的3座8楼B6室，单位面积475方呎，属于2房连梗厨户型，以587万售出，成交呎价约12358元。

同系现楼新盘长沙湾连方I，于昨日售出6楼A室，为面积232方呎的开放式单位，成交价439.7万，呎价约18953元。

会德丰地产旗下蓝田KOKO HILLS系列项目昨日连录2宗成交，套现2314.1万，包括KOKO HILLS 2座9楼E室，为3房1套连储物房及梗厨户型，面积737方呎，售价1419.5万，呎价19261元；以及KOKO MARE的8座25楼A室，面积431方呎，为2房连开放式厨房设计，成交价894.6万，成交呎价约20756元。整个KOKO HILLS系列至今售出997伙，套现逾100亿。

嘉里旗下元朗新盘朗天峰昨日添1宗成交，为1A座27楼D室，面积285方呎，属1房连开放式厨房间隔，单位以443.08万售出，呎价约15547元。

总结圣诞节两日假期及周六、日，一手合共录约66宗成交，销情不俗。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
19小时前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
17小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
2025-12-28 09:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
2025-12-28 09:30 HKT
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
16小时前
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
18小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年
中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年
影视圈
12小时前