新盘销情稳2日沽约38伙 启德海湾连录约7宗成交

过去两日未有全新盘推售，一手市场成交以货尾单位为主，期内合共录约38宗成交，其中启德海湾连售7伙最多，买家包括内地客及投资者。

启德海湾录约7宗成交

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，于刚过去周末合共录约7宗成交，最新成交单位包括2C座18楼C室，面积551方呎，间隔为2房连储物室，成交价1168.8万，呎价21212元，买家为内地客，购入单位作自住之用。

此外，有长线投资者见中九龙绕道通车后，区内交通更为便捷，看好区内租务市场，斥资约1870万购入3个1房单位作长线收租之用，均属2C座中层单位，面积同为307方呎。

恒基旗下旺角利奥坊．壹隅昨日售出2座17楼C室，面积320方呎，为1房连储物室间隔，以720.7万成交，呎价约22522元。

万科香港旗下大埔马窝路上然系列过去两日亦录5宗成交，售价介乎493.9万至587万，套现金额达2723.7万。最新昨日售出上然III的3座8楼B6室，单位面积475方呎，属于2房连梗厨户型，以587万售出，成交呎价约12358元。

同系现楼新盘长沙湾连方I，于昨日售出6楼A室，为面积232方呎的开放式单位，成交价439.7万，呎价约18953元。

会德丰地产旗下蓝田KOKO HILLS系列项目昨日连录2宗成交，套现2314.1万，包括KOKO HILLS 2座9楼E室，为3房1套连储物房及梗厨户型，面积737方呎，售价1419.5万，呎价19261元；以及KOKO MARE的8座25楼A室，面积431方呎，为2房连开放式厨房设计，成交价894.6万，成交呎价约20756元。整个KOKO HILLS系列至今售出997伙，套现逾100亿。

嘉里旗下元朗新盘朗天峰昨日添1宗成交，为1A座27楼D室，面积285方呎，属1房连开放式厨房间隔，单位以443.08万售出，呎价约15547元。

总结圣诞节两日假期及周六、日，一手合共录约66宗成交，销情不俗。