薄扶林置富花园高层3房户每月2万租出 呎租约34元
更新时间：10:10 2025-12-29 HKT
踏入传统租务淡季，屋苑仅录零星租赁个案。港置分行高级联席董事郭咏诗表示，薄扶林置富花园1座一个极高层单位，面积约588方呎，属3房间隔，单位以每月约2.1万放租约2个月，获外区家庭客洽租，议价后以每月2万租出，呎租约34元。
GRAND MARINI呎租47元
美联分行高级分区营业经理刘世华表示，将军澳日出康城GRAND MARINI 2B座低层E室，面积约353方呎，属1房间隔，最新以每月1.65万租出，呎租约47元。租客于区内的中医医院工作，因屋苑交通便利，往返工作地点需时短，加上单位内笼新簇，因此决定承租。
祥益执行董事盘嘉茵表示，屯门龙成花园3座高层A室，面积623方呎，3房间隔，单位原以每月约1.68万放租，议价后以每月1.66万租出，呎租约26.6元。据了解，租客原本居于同区，由于搬迁方便及毋须重新适应环境，因此决定承租。
该行高级客户经理陈阿丽表示，屯门兆禧苑A座中层8室，面积351方呎，1房间隔，单位原以每月1万放租，议价后以每月9700元租出，呎租约27.6元。租客为区内客，于机场工作，因此首选附近有机场巴士乘坐的屋苑，加上业主有议价空间，因此决定承租。
