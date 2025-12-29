Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

智能相机公司Insta360首进驻港岛 月租34万租百德新街 业界：租舖轨迹与大疆相似

楼市动向
更新时间：10:31 2025-12-29 HKT
发布时间：10:31 2025-12-29 HKT

核心区地舖租客趋多元化，铜锣湾百德新街一个地舖以每月34万租出，租客为智能相机科技公司，是继去年进驻尖沙咀栢丽购物大道后，首度于港岛区觅得据点。

insta360港岛区设据点

上址为百德新街22至36地下32号舖，建筑面积约800方呎，租客insta360为来自深圳的专业智能相机科技公司，月租约34万。insta360成立于2015年，相机拥有创新360°全景拍摄能力，可捕捉环绕视角，拍摄后可自由选择角度及重新构图，使用AI自动生成影片，满足创作者不同需求。

该公司于2024年9月，insta360承租尖沙咀弥敦道栢丽购物大道地下G4舖连1楼，地下及1楼建筑面积各651方呎及667方呎，合共1318方呎，月租约12万，平均呎租91元。

文沂资本房地产管理董事钟浩文表示，insta360「租舖轨迹」跟航拍无人机大疆创新相似，率先进驻栢丽购物大道，继而在铜锣湾觅据点，一来栢丽购物大道复式舖平租，地方大，地舖销售，楼上作体验式消费，insta360选址接近大疆，两间皆专攻AI拍摄市场，有协同效应。

相关文章：Insta360来港设全球首间旗舰店 打造科技新地标 港具政策优势吸内企落户

去年每月12万租栢丽大道舖

去年10月，大疆创新承租罗素街59至61号丽园大厦地下B5号舖，建筑面积1433方呎， 月租约40万。

大疆创新于2006年成立，总部设于深圳，据点遍及全球，包括美国、德国、荷兰等地，属全球无人机及航拍产品一哥。钟浩文认为，百德新街舖址接近港铁站，位置不比罗素街逊色。

2016年首度来港设置旗舰店，选址铜锣湾谢斐道TOWER 535三层高复式巨舖，面积逾1万方呎，惟2021年疫情时撤出，去年8月回归，伙拍相机技术领导者哈苏进驻栢丽大道G19及G20号舖。

相关文章：铜锣湾罗素街地舖租务转旺 化妆品公司提价20%承租 富途、大疆进驻「舖王」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
突发
7小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
23小时前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
4小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡
谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡
即时娱乐
6小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
3小时前
男子在露台晾晒窗帘堕楼，地上遗有一块染血白布及数个晾晒夹（小图）。梁国峰摄
00:27
慈云山男子露台晾晒窗帘 失足堕楼亡
突发
4小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
17小时前
连锁酒楼晚市小菜大劈价！烧味/海鲜$18起 自选烧鹅/脆皮鸡/龙虾伊面/羊腩煲
连锁酒楼晚市小菜大劈价！烧味/海鲜$18起 自选烧鹅/脆皮鸡/龙虾伊面/羊腩煲
饮食
22小时前
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
18小时前