智能相机公司Insta360首进驻港岛 月租20万租百德新街 业界：租舖轨迹与大疆相似

更新时间：10:31 2025-12-29 HKT
发布时间：10:31 2025-12-29 HKT

核心区地舖租客趋多元化，铜锣湾百德新街一个地舖以每月20万租出，平均呎租250元，租客为智能相机科技公司，为继去年进驻尖沙咀栢丽购物大道后，首度于港岛区觅得据点。

insta360港岛区设据点

上址为百德新街22至36地下32号舖，建筑面积约800方呎，租客insta360为来自深圳的专业智能相机科技公司，月租约20万，平均每呎250元。insta360成立于2015年，相机拥有创新360°全景拍摄能力，可捕捉环绕视角，拍摄后可自由选择角度及重新构图，使用AI自动生成影片，满足创作者不同需求。

该公司于2024年9月，insta360承租尖沙咀弥敦道栢丽购物大道地下G4舖连1楼，地下及1楼建筑面积各651方呎及667方呎，合共1318方呎，月租约12万，平均呎租91元。

文沂资本房地产管理董事钟浩文表示，insta360「租舖轨迹」跟航拍无人机大疆创新相似，率先进驻栢丽购物大道，继而在铜锣湾觅据点，一来栢丽购物大道复式舖平租，地方大，地舖销售，楼上作体验式消费，insta360选址接近大疆，两间皆专攻AI拍摄市场，有协同效应。

相关文章：Insta360来港设全球首间旗舰店 打造科技新地标 港具政策优势吸内企落户

去年每月12万租栢丽大道舖

去年10月，大疆创新承租罗素街59至61号丽园大厦地下B5号舖，建筑面积1433方呎， 月租约40万。

大疆创新于2006年成立，总部设于深圳，据点遍及全球，包括美国、德国、荷兰等地，属全球无人机及航拍产品一哥。钟浩文认为，百德新街舖址接近港铁站，位置不比罗素街逊色。

2016年首度来港设置旗舰店，选址铜锣湾谢斐道TOWER 535三层高复式巨舖，面积逾1万方呎，惟2021年疫情时撤出，去年8月回归，伙拍相机技术领导者哈苏进驻栢丽大道G19及G20号舖。

相关文章：铜锣湾罗素街地舖租务转旺 化妆品公司提价20%承租 富途、大疆进驻「舖王」

