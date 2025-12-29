新地全年售逾3750伙 涉额350亿 雷霆：相信是全港之冠 SIERRA SEA最瞩目

今年新盘销情理想，成交量创一手新例后新高，发展商售楼均取得理想成绩。其中，今年保持积极推盘的新地，年初至今售出逾3750伙，套现金额约350亿，连续第二年成为「卖楼王」及「吸金王」。

连续两年成「卖楼王」

新地副董事总经理雷霆对本报表示，今年以来集团合共售出逾3750伙单位，涉及金额约达350亿，相信是全港之冠。

事实上，今年来新地接连推出西沙SIERRA SEA及启德天玺．天第2期等多个焦点新盘，其他余货盘亦持续受追捧。其中，销售成绩最突出为西沙SIERRA SEA，今年5月连环推出第1A（2）期及第1B期，先后展开6轮公开发售，均成功即日沽清推售的价单单位，连同招标形式售出单位，两期项目至今累积售出逾1540伙，套现金额逾86亿。

现时发展商正部署推售项目的2A期，有机会周内公布首张价单，抢占先机成为明年首个开售的全新盘。昨日发展商继续开放项目全新示范单位供代理优先参观，情况保持理想。

该期数合共提供727伙，面积介乎275至835方呎，涵盖1房至3房间隔，当中主打1房及2房单位，占项目单位总数逾7成。预计关键日期为2026年9月30日，距今约9个多月。

天玺．天续采惜售策略

此外，新地今年另一个备受市场关注新盘为启德天玺．天第2期，该期数项目自从10月中正式展开销售，市场反应理想，先后两轮价单单位的公开销售均成功于即日沽清开售单位，日前更首度录得逾亿成交，单位为1座Sky Tower的42楼A室，属4房2套房连工作间、化妆间及私人电梯大堂间隔，面积2230方呎，连2个车位以逾1.05亿成交，呎价约47132元。

天玺．天2期至今售出194伙，合共套现逾40.5亿，其中以价单方式售出的单位成交价介乎680.77万至1570.32万，招标售出的单位成交价介乎1210万至逾1.05亿。发展商透露，未来会继续采惜售策略，有序推出单位回应买家入市需求。

新盘成交量破2万宗

事实上，今年以来新盘销情持续理想，成交量已经突破2万宗水平，为自2013年4月底实施《一手住宅物业销售条例》的约12年以来，首次突破2万宗水平。

期间，除1月录约765宗成交之外，其余11个月均录逾千宗成交，最多为3月份录约2420宗，当时受惠《财政预算案》放宽百元印花税征收门槛，由楼价300万调高至400万或以下物业，楼市气氛即时回暖，销情再创佳绩，当月销情创年内单月新高。

综合业界分析指出，今年楼市受惠多项利好因素，例如减息及政府楼市政策等，加上租金持续上升，刺激用家、投资者及来港人才等置业，而发展商在年内更趁势群起推盘，并采低市价策略，成功「以价换量」，推高年内新盘成交量。

值得留意的是，楼市气氛好转，加上政府去年全面「撤辣」，全新盘成为投资客或收租客更大手扫货目标，粗略统计，今年推售的新盘，购入2伙或以上的个案，最少超过300宗，扫入单位由2伙至10伙不等，以西沙SIERRA SEA为例，开售当日出现大手扫入7伙，涉资逾3400万。