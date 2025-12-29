指标屋苑估价12月「升多跌少」 南丰广场涨逾5%最劲 4屋苑已连升6个月

楼市整体气氛持续向好，银行相应提高多个屋苑单位估价。根据本报追踪20个指标屋苑单位估价，于12月出现「升多跌少」情况，属连升7个月，有16个屋苑估价录按月增加，上升幅度0.26%至5.46%，其中以将军澳南丰广场单位升幅最大。

16屋苑升幅0.26%至5.46%

今年12月有16个屋苑单位的银行估价录升幅，幅度约0.26%至5.46%，虽然对比上月有18个屋苑录得升幅稍微减少，不过整体升幅就与上月维持相若水平。另一方面，有2个屋苑单位估价录得下跌，按月减幅分别0.08%及2.08%，而月内有2个屋苑单位按月估价维持不变。

当中位于将军澳南丰广场的6座低层A室，面积697方呎，最新估价为773万，按月弹升40万，升幅约5.46%，为本月估价升幅最明显单位，其估价更连升两个月，累涨逾8.4%，并跃升至近年新高水平。

太古城估价升约3%排第二

按月升幅第2大的屋苑单位为鲗鱼涌太古城海景花园39座美菊阁中低层B室，面积1,021方呎，估价由上月的1,928万增加56万，至本月的1,984万，按月增幅为2.9%。翻查过往估价，该单位曾于今年5月跌至1,674万的近年低位，对比最新估价少310万，相差幅度约18.5%。

沙田第一城6个月累升14%

值得一提的是，有4个屋苑单位估价从今年6月起就保持升势，至今已属「六连升」，为鸭脷洲海怡半岛、九龙湾德福花园、荃湾中心及沙田第一城，其中沙田第一城20座中层C室，面积327方呎，估价由6月的407万，前后增加57万或14%至本月的464万。

嘉湖山庄及美孚新邨估价跌

在20大屋苑中，有2个屋苑的估价录按月减少，其中天水围嘉湖山庄3期翠湖居5座低层E室「由升转跌」，单位面积458方呎，最新于12月的估价为377万，相较11月时的385万跌8万，或约2.08%。

此外，荔枝角美孚新邨百老汇街22号中层A室，单位面积1,000方呎，估价就由11月的1,189万，轻微减少1万至最新的1,188万，跌幅约0.08%。

至于月内有2个屋苑单位估价，按月保持不变，其中北角和富中心10座低层A室，面积1,335方呎，估价从10月起连续3个月保持于1,913万。东涌映湾园2期6座低层A室估价，就于11月及12月均维持于807万。

相关文章：房策刺激购买力 连环减息效应带动 楼市洗3年颓势 业界看好2026再弹升｜2025年回顾