天晋2房户2.5万租出 业主享3.3厘回报

楼市动向
更新时间：09:38 2025-12-28 HKT
发布时间：09:38 2025-12-28 HKT

圣诞长假及临近新一年，租务市场交投趋淡静，市场仅录零星租赁个案。中原分行高级分行经理关伟豪表示，将军澳天晋6座高层D室，面积536方呎，采2房间隔，可享都市景，最新以2.5万租出，呎租约47元。关氏指，上址业主于去年3月以923万购入，现租出单位可享约3.3厘租金回报。

世宙获教职员即睇即租

中原区域营业经理王勤学指，元朗世宙3座高层H室，面积429方呎的2房间隔，业主开价1.65万放租，吸引教职员睇楼时即时洽租，并以1.63万承租，呎租约38元。而业主2023年以680万买入单位，现享2.9厘租金回报。另外，该屋苑本月平均呎租约38元，按月升约2.7%。

菁隽开放式月租8400元

祥益区域董事黄庆德说，屯门菁隽低层28室，面积168方呎，开放式间隔。新租客在机场工作，钟情屋苑附近设有巴士直达工作地点，非常便利，加上屋苑属区内较新入伙的楼盘，单位内笼企理，而且租金合乎预算，上述租客遂便决定「即睇即租」，以月租8400元租入，呎租为50元。
 

