特色单位高价易手 葵涌海峰花园复式3200万沽「双破顶」

楼市动向
更新时间：09:28 2025-12-28 HKT
发布时间：09:28 2025-12-28 HKT

近期整体楼市喘稳兼摆脱颓势，市场上不少特色单位新高价易手；市场消息指，葵涌海峰花园2座一个复式户，面积1,733方呎，新近以3,200万连1个车位易手，呎价约18,465元，创该屋苑「双破顶」纪录。

对比2个月前即10月的旧纪录4座一个同类复式户，面积1,709方呎，当时以3,100万连2个车位成交，呎价约18,137元，分别推高100万或3.2%，而呎价则高出约328元或1.8%。是次成交的2座单位原业主早于1995年以1907万公司名义购入，持货至今约30年易手，单单帐面而劲赚约1,293万，期内单位升值约67.8%。

贝沙湾连车位每呎2.2万售

薄扶林贝沙湾6期3座中高层C室，面积1,086方呎，原则属3房套间隔，则以2,438万连1个车位成交，呎价约22,449元；原业主早于2013年以2,330万购入，帐面获利约108万，升值约4.6%。

荃湾御凯2座一个中低层A室，面积1,267方呎，以2,236万登记易手，呎价约17,648元；原业主于2009年以967.4万购，帐面大幅获利约1,268.6万，期内单位升值约1.3倍。
 

