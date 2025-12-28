Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中细价屋苑主导二手市场 康山花园2房连租约565万成交

楼市动向
更新时间：09:23 2025-12-28 HKT
发布时间：09:23 2025-12-28 HKT

美联高级董事布少明指出，近期为传统楼市淡季，市场交投料较平日放缓约1至3成，不过对比往年同期交投量有所上调。现时市场仍受中细价屋苑作主导，而买家则持续主要以年轻上车客及长线收租投资客为主，换楼客则转投800万以上物业。

中原分行高级资深分区营业经理张略欣表示，鲗鱼涌康山花园1座低层D室，面积484方呎，属2房间隔，连租约以565万（自由市场价）成交，呎价约11,674元。新买家为投资客，见价格合适即决定入市作收租用。按单位现时租约1.9万计，租金回报约4厘。原业主于2011年以408万（自由市场价）购入，帐面获利157万或升值38.5%。

康怡花园538万易手

利嘉阁分行联席董事吴玉兰称，鲗鱼涌康怡花园A座低层11室，面积约502方呎，获区内客睇楼后即时进行洽购，议价后以538万成交，呎价约10,717元。原业主在1998年以约415万买入单位，帐面获利约123万或29.6%。

二手成交速递
二手成交速递

弦海特色单位逾426万沽

祥益区域董事黄庆德指，屯门弦海一个平台特色单位，面积298方呎，附连174方呎平台，以426.8万连租约成交，呎价约14,322元；新买家原计划在区内物色租盘，考虑现时楼价仍然低水，决定转租为买，由于上述单位仍然有租客租住中，新买家在未有睇楼情况下，只看相片便决定购入。

御皇庭403万沽出

利嘉阁分行高级经理罗富钦称，上水御皇庭1座中层A室，面积约372方呎，议价后以403万成交，呎价约10,833元。原业主于2009年以约147万买入单位，帐面获利约256万或升值约1.7倍。

世纪21奇丰分行助理区域营业董事黎健峰说，马鞍山雅涛居1座中层C室，面积696方呎，累减47万至813万成交，呎价11,681元。原业主于1998年以490万购入，持货27年至今转售，帐面获利约323万或65.9%。
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
15小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
16小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
23小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
10小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
2025-12-27 10:00 HKT
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
14小时前
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债 被法院「限制消费」 认经济能力不足无力偿还
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债  被法院「限制消费」  认经济能力不足无力偿还
影视圈
11小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
15小时前
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮食
20小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
2025-12-27 09:00 HKT