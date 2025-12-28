中细价屋苑主导二手市场 康山花园2房连租约565万成交

美联高级董事布少明指出，近期为传统楼市淡季，市场交投料较平日放缓约1至3成，不过对比往年同期交投量有所上调。现时市场仍受中细价屋苑作主导，而买家则持续主要以年轻上车客及长线收租投资客为主，换楼客则转投800万以上物业。

中原分行高级资深分区营业经理张略欣表示，鲗鱼涌康山花园1座低层D室，面积484方呎，属2房间隔，连租约以565万（自由市场价）成交，呎价约11,674元。新买家为投资客，见价格合适即决定入市作收租用。按单位现时租约1.9万计，租金回报约4厘。原业主于2011年以408万（自由市场价）购入，帐面获利157万或升值38.5%。

康怡花园538万易手

利嘉阁分行联席董事吴玉兰称，鲗鱼涌康怡花园A座低层11室，面积约502方呎，获区内客睇楼后即时进行洽购，议价后以538万成交，呎价约10,717元。原业主在1998年以约415万买入单位，帐面获利约123万或29.6%。

二手成交速递

弦海特色单位逾426万沽

祥益区域董事黄庆德指，屯门弦海一个平台特色单位，面积298方呎，附连174方呎平台，以426.8万连租约成交，呎价约14,322元；新买家原计划在区内物色租盘，考虑现时楼价仍然低水，决定转租为买，由于上述单位仍然有租客租住中，新买家在未有睇楼情况下，只看相片便决定购入。

御皇庭403万沽出

利嘉阁分行高级经理罗富钦称，上水御皇庭1座中层A室，面积约372方呎，议价后以403万成交，呎价约10,833元。原业主于2009年以约147万买入单位，帐面获利约256万或升值约1.7倍。

世纪21奇丰分行助理区域营业董事黎健峰说，马鞍山雅涛居1座中层C室，面积696方呎，累减47万至813万成交，呎价11,681元。原业主于1998年以490万购入，持货27年至今转售，帐面获利约323万或65.9%。

