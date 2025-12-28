Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

夹屋今年录逾140宗注册 按年升17% 将军澳旭辉台最旺

楼市动向
更新时间：09:17 2025-12-28 HKT
发布时间：09:17 2025-12-28 HKT

港置研究部董事王品弟表示，据土地注册处资料显示，今年截至12月23日二手住宅（包括二手私人住宅及二手公营房屋）录45,331宗注册，较去年的40,734宗增加约11.3%；同期二手夹屋2025年录144宗注册，较2024年的123宗增加约17.1%。

6个屋苑二手注册量上升

全港10个夹屋屋苑中，截至12月23日有6个屋苑二手住宅注册量按年录升，2个屋苑录跌；录升屋苑中，将军澳旭辉台录13宗注册，较去年的5宗大增1.6倍；葵涌浩景台录31宗注册，较去年的18宗增加约72.2%；马鞍山雅景台录18宗注册，较去年的13宗增加约38.5%。

另有2个屋苑二手住宅注册量按年录跌，当中沙田晴碧花园录3宗注册，较去年的7宗减少约57.1%；青衣宏福花园录11宗注册，较去年的18宗减少约38.9%。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
15小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
16小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
23小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
10小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
2025-12-27 10:00 HKT
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
14小时前
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债 被法院「限制消费」 认经济能力不足无力偿还
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债  被法院「限制消费」  认经济能力不足无力偿还
影视圈
11小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
15小时前
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮食
20小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
2025-12-27 09:00 HKT