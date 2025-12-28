夹屋今年录逾140宗注册 按年升17% 将军澳旭辉台最旺

港置研究部董事王品弟表示，据土地注册处资料显示，今年截至12月23日二手住宅（包括二手私人住宅及二手公营房屋）录45,331宗注册，较去年的40,734宗增加约11.3%；同期二手夹屋2025年录144宗注册，较2024年的123宗增加约17.1%。

6个屋苑二手注册量上升

全港10个夹屋屋苑中，截至12月23日有6个屋苑二手住宅注册量按年录升，2个屋苑录跌；录升屋苑中，将军澳旭辉台录13宗注册，较去年的5宗大增1.6倍；葵涌浩景台录31宗注册，较去年的18宗增加约72.2%；马鞍山雅景台录18宗注册，较去年的13宗增加约38.5%。

另有2个屋苑二手住宅注册量按年录跌，当中沙田晴碧花园录3宗注册，较去年的7宗减少约57.1%；青衣宏福花园录11宗注册，较去年的18宗减少约38.9%。